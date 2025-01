10 nuovi giochi su Apple Arcade, incluso PGA TOUR Pro Golf

Pubblicità

Con il nuovo anno arrivano nuovi giochi su Apple Arcade e aggiornamenti di titoli di successo già presenti in catalogo.

Da oggi sono disponibili sette nuovi titoli, senza pubblicità né acquisti in-app, tra cui Skate City: New York, il gioco di skateboarding per eccellenza che ha come sfondo i più famosi spot per skater; Gears & Goo per Apple Vision Pro, un gioco di strategia in cui si costruiscono basi e si presidiano torrette con le possibilità di interazione rese possibili dallo spatial computing; e Three Kingdoms HEROES, l’ultima uscita della serie di successo Romance of the Three Kingdoms di Koei Tecmo.

Le novità includono titoli come FINAL FANTASY+, una versione rimodellata in 2D del gioco originale della rinomata serie; Trials of Mana+, la versione per dispositivi mobili del celebre videogioco di ruolo d’azione per console di SQUARE ENIX; l’avventura nel selvaggio West Rodeo Stampede+; e la semplice esperienza zen Tagliamo L’Erba+.

Il 6 febbraio arriverà il primo gioco PGA TOUR concesso ufficialmente in licenza a far parte del catalogo di Apple Arcade con il lancio di PGA TOUR Pro Golf. Il gioco si aggiunge a una selezione in continua crescita di divertenti titoli a tema sportivo che l’utente può condividere con le persone che ama, tra cui NFL Retro Bowl ’25, Edizione Arcade di NBA 2K25, Football Manager 2024 Touch, Ballistic Baseball, CHARRUA SOCCER e altri.

Oltre a PGA TOUR Pro Golf, dal 6 febbraio saranno disponibili l’adventure game a piattaforme Doodle Jump 2+ e il simulatore di fattoria My Dear Farm+.

Sono previsti aggiornamenti di titoli apprezzati già presenti in catalogo, tra cui WHAT THE CAR?, Game Room e Hello Kitty Island Adventure.

Questo mese sono in arrivo anche aggiornamenti di Edizione Arcade di NBA 2K25, Outlanders 2: Second Nature, Wheel of Fortune Daily, Snake.io+, Ridiculous Fishing EX e altri titoli.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento.