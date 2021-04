Apple TV Remote 2021 si acquista a 65 euro e funziona sulle vecchie Apple TV

Apple ha presentato la nuova Apple TV 4K, ancora più potente e con un nuovo telecomando. Prende il nome di Apple TV Remote (seconda generazione) ed è ancor più preciso che in passato. Non solo sarà incluso nel pack della nuova Apple TV, ma può essere acquistato a parte, a 65 euro.

Qui sotto vedete vecchio e nuovo Apple TV remote a confronto con la VR

Con il nuovo Remote è possibile controllare Apple TV 4K o Apple TV HD in modo ancora più preciso, grazie al nuovo clickpad sensibile al tocco, che permetterà di cliccare sui titoli e sfogliare le playlist. E’ possibile anche far scorrere il dito sull’anello esterno per trovare esattamente la scena che si sta cercando.

All’interno della confezione, oltre all’ Apple TV Remote è presente anche il cavo da Lightning a USB, e un manuale utente. Il nuovo telecomando ha un’altezza di 136 mm, larghezza di 35 mm e uno spessore di 9,25 mm, con un peso complessivo di 63 grammi.

Gode al suo interno di una batteria integrata, da poter ricaricare tramite computer via USB o tramite alimentatore (in vendita separatamente), e gode di tecnologia wireless Bluetooth 5.0.

Il telecomando rinnovato affronta le critiche della versione della generazione precedente, aggiungendo un nuovissimo clickpad abilitato al tocco. Ha anche un anello esterno a gesti circolari che ricorda la ghiera cliccabile dell’iPod classic. Apple ha anche spostato il pulsante Siri sul lato destro del telecomando, portandolo in linea con il pulsante laterale dell’iPhone, che viene utilizzato per richiamare Siri sul telefono.

Include anche un trasmettitore IR, che gli consente di agire come un telecomando universale per controllare altri dispositivi, come una TV o un ricevitore audio surround. Tuttavia, si collega ad Apple TV tramite Bluetooth.

E’ compatibile anche con modelli di Apple TV precedenti. Nello specifico, oltre a funzionare con la nuova Apple TV 4K (seconda generazione), è utilizzabile anche con la prima generazione di Apple TV 4K e con la Apple TV HD.