Apple TV 4K ora ha il processore di iPhone e un nuovo telecomando touch

Per la prima volta, Apple TV usa il processore di iPhone e degli altri prodotti Apple. Dentro al nuovo modello, spiega Tim Cook durante l’evento Apple di primavera, ora c’è il processore A12 Bionic, lo stesso SoC costruito in architettura RISC su base ARM a 7nm che fu introdotto per la prima volta il 18 settembre 2018 con iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max.

«Apple TV trasforma il soggiorno e permette di seguire le lezioni di scuola con AirPlay, fare ginnastica, guardare un film anche con gli AirPods. Si può fare tantissimo con Apple TV ed è per questo che l’abbiamo fatta tutta nuova». L’obiettivo è quello di offrire la massima qualità per l’immagine: con il 4K si possono trasmettere i video HDR ad altissima frequenza e questo ottimizza la fruizione delle azioni sportivi. La nuova Apple TV 4K però va oltre offrendo l’HDR anche sui video distribuiti in streaming in alta definizione e con un framerate molto alto, come ad esempio i video registrati con iPhone 12 Pro, che da questo punto di vista permette di ottenere un’alta qualità. Dentro c’è anche un nuovo sistema di bilanciamento del colore che permette di utilizzare il telefono per regolare la qualità del video: in pratica il bilanciamento del colore bypassa i comandi del televisore ottenendo un feedback direttamente dal telefono.