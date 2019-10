Apple TV+, ecco il trailer della serie Servant, del maestro del brivido Shyamalan

Servant è il titolo della serie tv firmata dal maestro del brivido M. Night Shyamalan, che arriverà a fine novembre su Apple TV+. Apple ha condiviso alcuni teaser dedicati allo show, che sarà uno dei thriller più attesi sulla piattaforma tv in streaming di Apple.

Il programma è un thriller psicologico creato da Tony Basgallop – autore di Inside Men – e prodotto da M. Night Shyamalan, regista cult del genere horror e thriller e creatore di film di successo come Il sesto senso e The Village.

Protagonista della serie tv è una coppia di Filadelfia, interpretati da Tony Kebbel e Lauren Ambrose. I due, dopo aver vissuto un’esperienza terribile, la morte del loro bambino, che ha messo in crisi il loro matrimonio, decidono di assumere una giovane tata, Leanne (i cui panni sono vestiti da Nell Tiger Free) per prendersi cura di una bambola che stanno utilizzando per la terapia durante il lutto.

Dalle immagini rilasciate attraverso i teaser sembra, però, che il bambino disteso con il pannolino e seduto su una culla che si muove come un’altalena sia in realtà un bebè, ma subito lo spettatore comprende di trovarsi di fronte a una bambola molto curata nei dettagli.

In un terzo teaser, presentato in anteprima durante gli Emmy di settembre, il bambino non compare, ma nel video è presente soltanto la ragazza, distratta dalla presenza inquietante di un insetto che risale dallo scarico della vasca da bagno.

Probabilmente Servant sarà una serie con episodi da 30 minuti, in cui ogni momento sarà fondamentale per la trama e per la scoperta della caratterizzazione dei personaggi.

Servant non sarà disponibile subito, non appena sarà resa disponibile Apple TV+, ma arriverà il 28 novembre. Al momento del lancio, tra i programmi che saranno subito disponibili, gli utenti troveranno Dickinson, For all Mankind, Helpsters, Ghostwriter e The Morning Show.

