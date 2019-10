Galaxy Home salta anche l’ennesima data di rilascio

La risposta di Samsung ad HomePod, noto come Galaxy Home sembra silenziosamente slittare la release sul mercato. Annunciato più di un anno fa, doveva essere rilasciato entro il terzo trimestre di quest’anno, ossia entro il 30 settembre. Nessuna traccia dell’altoparlante con Bixby a bordo è stata registrata né su internet, né in store.

Ad aprile, il CEO di Samsung Hyun-suk Kim (che gestisce la divisione elettronica di consumo dell’azienda) aveva dichiarato al The Korea Herald che l’altoparlante smart sarebbe stato rilasciato nella “metà del secondo semestre dell’anno”. Secondo altri dirigenti Samsung, questa finestra di lancio doveva essere interpretata nel senso che il rilascio sarebbe avvenuto nel terzo trimestre dell’anno.

Questa è solo una delle molte date di rilascio annunciate per Galaxy Home: inizialmente sarebbe dovuto arrivare nell’agosto del 2018, mentre a febbraio scorso la società aveva dichiarato che sarebbe stato lanciato in aprile. Saltata anche questa data, Samsung aveva programmato il rilascio nella nella prima metà del 2019.

La situazione si è poi ulteriormente complicata alla fine di agosto scorso, quando Samsung ha silenziosamente annunciato un secondo altoparlante Galaxy Home chiamato Galaxy Home Mini, invitando i proprietari di uno smartphone Galaxy in Corea del Sud a registrarsi sul sito per una beta test del nuovo altoparlante intelligente. All’epoca, peraltro, la società non aveva fatto alcun riferimento al suo originale altoparlante intelligente.

Samsung non ha risposto alle richieste di commento formulate da The Verge, anche se di recente la società ha dichiarato che “stava continuando a perfezionare e migliorare Galaxy Home prima del lancio”.

Insomma, ad oggi non ci sono nuove date previste per il lancio di Galaxy Home. La speranza è che non faccia la stessa fine di AirPower, la dock di ricarica Apple che non ha mai visto luce sul mercato.