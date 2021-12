Apple valuta la rimozione della Digital Crown da Apple Watch

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple che lascia immaginare futuri Apple Watch con un sensore ottico in grado di interpretare gesture come forma di input, un elemento che dovrebbe essere sfruttato al posto della corona digitale.

Il sensore in questione potrebbe essere usato per misurare parametri biometrici, incluso il battito cardiaco, la frequenza respiratoria, i livelli di ossigenazione del sangue, stime sul volume del sangue, la pressione arteriosa e altro ancora.

Lo riferisce il sito PatentlyApple che ha notato la registrazione di un brevetto intitolato “Watch with optical sensor for user input” e nel quale si menziona un sensore ottico al posto della corona digitale, in grado di interpretare movimenti quali lo scorrimento laterale (alla stregua dell’attuale Digital Crown) e rilevare movimenti anche a distanza, una funzionalità utile anche nell’ambito dell’Accessibilità anche se l’obiettivo primario sembra quello di risparmiare spazio, eliminando una parte in movimento. Lo spazio all’interno dell’Apple Watch è ristretto, ancor più che su un iPhone, e Apple non può espandere all’infinito le dimensioni del dispositivo per adattarlo a più elementi. Rimuovere la corona digitale potrebbe essere un buon sistema per incrementare lo spazio disponibile, aumentare le dimensioni della batteria o aggiungere nuovi e più utili componenti.

La Digital Crown permette di visualizzare il quadrante dell’orologio o la schermata Home, fare doppio click per tornare all’ultima app, sfruttare Siri e anche di ingrandire, scorrere o regolare gli elementi sullo schermo. È un elemento affidabile ma si tratta pur sempre di una parte in movimento che potrebbe rompersi e nel brevetto di Apple si evidenzia che un sensore ottico è sarebbe più affidabile.

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.