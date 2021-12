LG OLED EX, nuova generazione di pannelli più luminosi

LG ha annunciato una nuova generazione di pannelli OLED denominati “OLED EX” promettendo un incremento della luminosità degli schermi superiore del 30% rispetto alla precedente generazione, migliorie nell’accuratezza dei colori e la possibilità di realizzare schermi con cornici più sottili rispetto agli OLED.

Il produttore riferisce che la sigla “EX” sta per “Evolution and Experience” promettendo di migliorare alcune delle limitazioni degli OLED. La luminosità, ad esempio, è superiore del 30% rispetto ai tradizionali display OLED che vantano tipicamente una luminosità tra i 500 e i 600 nit.

I nuovi pannelli sfruttano il deuterio (un isotopo dell’idrogeno) nei materiali organici che compongono gli strati OLED di emissione del pannello, elemento che, spiega LG, permette al display di emettere luce più intensa, mantenendo un’alta efficienza per un tempo più lungo.

LG parla di un “algoritmo personalizzato” basato sul machine learning per controllare il pannello, spiegando che questo permetterà di “esprimere con maggiore accuratezza i dettagli e i colori del video in riproduzione”.

Il produttore prevede l’introduzione della tecnologia OLED EX nelle linee di produzione di Paju in Corea del Sud e di Guangzhou in Cina a partire dal secondo trimestre del 2022, lasciando immaginare che i nuovi pannelli dovrebbero essere riservati a dispositivi top di gamma dei vari produttori. Ulteriori dettagli dovrebbero emergere in concomitanza del CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas.

Pochi giorni addietro il CEO di LG Electronics global, William Cho, ha illustrato gli obiettivi di sviluppo dell’azienda per il 2022, spiegando che l’azienda continuerà a offrire prodotti di qualità e “porre sempre più attenzione alla customer experience nel suo complesso, sviluppandola sul concetto di F.U.N., cioè first, unique e new: tre aggettivi che saranno in primo piano in tutte le esperienze dei consumatori con LG nel 2022.”