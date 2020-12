Apple vende il cavo audio con jack per AirPods Max

Come ormai fanno da tempo tutti i principali costruttori, anche Apple punta sempre più su cuffie e auricolari completamente wireless, una tendenza a cui Cupertino ha contribuito tantissimo con AirPods: anche le nuove cuffie AirPods Max sono completamente wireless e sprovviste di cavo audio e jack, ora però chi vuole disporre di collegamento tramite filo per la connessione a sorgenti munite di jack audio da 3,5 mm può farlo grazie al nuovo accessorio Apple.

Infatti in contemporanea con l’introduzione delle prime cuffie a marchio Apple su Apple Store online è stato introdotto anche il cavo audio da Lightning a Jack cuffie da 3,5 mm. Questo accessorio in USA viene indicato per collegare Apple AirPods Max e anche le cuffie Beats solo Pro a sorgenti dotate di connettore jack da 3,5 mm: il cavo è lungo 1,2 metri. Questo permette così di collegare le cuffie wireless con porta Lightning a uno stereo, al sistema di intrattenimento degli aerei e in generale a qualsiasi sorgente non dotata di connettività wireless Bluetooth.

Lo stesso cavo può essere utilizzato anche per collegare iPhone o iPad a un ingresso con jack audio, come per esempio autoradio e speaker esterni. Sempre in USA la descrizione dell’accessorio indica che si tratta di un cavo bi-direzionale, questo significa che potenzialmente può essere impiegato anche per registrare audio su iPhone e iPad proveniente da sorgenti esterne munite di jack audio.

Nel momento in cui scriviamo la descrizione dell’accessorio in Italia è diversa da quella in USA: nel nostro Paese non si fa ancora riferimento nel testo ad AirPods Max, anche se le cuffie vengono indicate come compatibili più in basso nella pagina. Sempre in Italia non si parla di funzione bi-direzionale. È probabile che la descrizione venga aggiornata nelle prossime ore o che Apple sostituisca l’attuale cavo da Lightning a jack con un nuovo modello.

Il cavo Apple audio da Lightning a jack cuffie da 3,5 mm è disponibile da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 39 euro in versione bianca oppure nera: le consegne dovrebbero iniziare il 14 dicembre per la versione in colore bianco, invece al momento chi ordina il modello in colore nero deve attendere fino all’8-15 gennaio.

Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove cuffie Apple AirPods Max è in questo articolo di macitynet: possono essere acquistate sul sito web Apple Store online al prezzo di 629 euro ma i tempi di spedizione sono piuttosto lunghi, al momento le previsioni di consegna puntano all’8 gennaio.