Apple vuole un grande campus da dedicare alle produzioni Apple TV+ a Los Angeles

Apple sta cercando di affittare a Los Angeles un grande complesso da dedicare alle produzioni per Apple TV+. A riferirlo è il Wall Street Journal spiegando che il campus sarà destinato alle crescenti attività della Mela nel settore intrattenimento, una mossa che permetterebbe di rafforzare ulteriormente la presenza dell’azienda nei pressi di Hollywood.

Apple avrebbe adocchiato diverse possibili location. Il nuovo hub potrebbe essere più grande di 50 mila metri quadri, una struttura completare ai teatri di posa che l’azienda affitta di volta in volta per girare nell’area di Los Angeles e in altre parti del mondo.

Molti degli spazi disponibili in città per le cinema e TV sono prenotati con molti mesi di anticipo dagli studi che producono costantemente contenuti, spingendo le aziende a acquistare direttamente gli spazi di cui hanno bisogno, oppure a bloccare le location per anni con contratti di leasing che prevedono il fitto per diversi anni di seguito.

Apple attualmente sta affittato teatri di posa per filmare – a Los Angeles e altre aree del mondo – film e serie destinate a Apple TV+ ma un campus dedicato ovviamente permetterebbe di snellire il processo produttivo, e meglio competere con gli altri servizi di streaming video.

