Apple Watch 7 è introvabile come i cinturini

In diverse parti del mondo si sta verificando un andirivieni di opzioni di casse e cinturini condizionato dal rapporto che attualmente c’è tra domanda e offerta: in pratica succede che in un paese ora c’è un Apple Watch 7 (qui la recensione di macitynet) che in un altro non c’è, e dopo pochi minuti accade il contrario.

Chi vuole comprare un Apple Watch 7, in questo momento ha due strade percorribili: o si accontenta di quello che trova, o insiste spendendoci dietro ogni minuto del suo tempo fino a quando non diventa disponibile la combinazione desiderata, consapevole però del fatto che ha la stessa probabilità che ciò possa accadere entro pochi minuti oppure in giorni o addirittura settimane.

Oppure accade che una tipologia di cinturini per Watch 7 è disponibile in diverse opzioni di colore tra un paese e l’altro: per dire in un paese ci sono sette varianti di colore disponibili e, per lo stesso cinturino, in un altro ce ne sono nove. Queste variazioni si verificano nell’ordine del minuto: nel tempo che state impiegando per arrivare al punto di questa frase potrebbe capitare che una particolare configurazione di Apple Watch 7 che si poteva acquistare all’inizio dell’articolo, adesso non c’è più. Ma potrebbe tornare questa sera, oppure domani o la prossima settimana.

Come dicevamo ciò dipende da due fattori: da un lato c’è la diversa disponibilità dei componenti nei magazzini dei vari paesi, dall’altro la richiesta che può variare da regione a regione. Magari in un paese potrebbe andare per la maggiore una particolare configurazione di Apple Watch che, in un altro, invece risulta ignorata.

Capita così che l’intero processo di personalizzazione e ordine rischiano di andare in fumo prima del completamento. Con la procedura guidata di Apple Watch Studio si inizia scegliendo la collezione desiderata, tra quella base, la versione Nike o la gamma Hermès, la dimensione della cassa tra 41 o 45 millimetri e il materiale con cui è costruita: alluminio, acciaio inox o titanio.

Poi si sceglie il colore tra azzurro, nero, oro o verde per l’alluminio; argento, oro o nero per l’acciaio, infine nero o argento per il titanio. Si passa poi alla scelta del cinturino da abbinare in confezione, scegliendone uno tra una vasta selezione che comprende sei diverse tipologie: Solo Loop, Solo Loop intrecciato, Sport, Sport Loop, Pelle e acciaio inossidabile.

Per completare la configurazione del proprio Apple Watch 7 rimane poi da scegliere il colore del bracciale tra le svariate opzioni disponibili, con un totale di 62 diversi cinturini. Va a finire che tutto il lavoro di configurazione può essere potenzialmente vanificato dal fatto che tra l’inizio e la fine del processo uno o più componenti non sono più disponibili nei magazzini e l’acquisto non può andare a buon fine

Così se un colore o un tipo di cinturino manca improvvisamente dall’App Store, è molto probabile che ritorni. Ma quando o se accadrà non può mai essere certo data l’alta tensione a cui sono sottoposte le catene di produzione e di spedizione in tutto il mondo. Ed è altrettanto probabile che la situazione peggiorerà man mano che ci avviciniamo alle festività natalizie.