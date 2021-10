Macchina per sottovuoto per alimenti in super offerta a meno di 30 euro

Certamente utile in tutte le case, una confezionatrice sottovuoto permette di conservare al meglio i cibi, e di non buttarli perché andati a male per via di una cattiva conservazione. Quello SaengQ in offerta costa appena 30 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

SaengQ è una confezionatrice sottovuoto di piccole dimensioni, adatta per sigillare a caldo sacchetti fino a 32 centimetri. Ovviamente, come già accennato, non serve solo per chiudere i sacchetti, ma anche per creare sottovuoto, così da proteggere al meglio il cibo conservato, ed evitare la formazione di batteri.

L’accessorio, dunque, può essere utilizzato per creare il vuoto, ma grazie al calore ha anche un effetto sterilizzante, oltre a quello anti ossidante per il cibo conservato.

Le dimensioni sono davvero contenute, con una lunghezza di 35,5 centimetri, e una larghezza di appena 8,2 cm. E’ disponibile in tre diverse colorazioni, bianco, rosa e nera. Il funzionamento è davvero semplice, essendo sufficiente aprire la confezionatrice, grazie al suo design flip, adagiare il lembo della bustina da sigillare, e chiudere la “bocca” di questo SaengQ.

Al momento potete acquistarla a questo indirizzo a meno di 30 euro, nelle diverse colorazioni rosa, nera e bianca.