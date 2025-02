L’ultima tendenza è indossare l’Apple Watch alla caviglia, ma non è detto che sia una buona scelta

Pubblicità

Stando a quanto riferisce il New York Times, una nuova tendenza negli USA prevede di indossare l’Apple Watch sulla caviglia anziché sul polso. Le motivazioni dietro questa scelta sono varie:

Alcune persone con polsi piccoli affermano che i cinturini per l’Apple Watch per loro non sono adatti per la misurazione della frequenza cardiaca.

Alcuni ritengono che i tatuaggi possono interferire con il rilevamento del battito cardiaco, elemento che Apple riconosce spiegando che modifiche permanenti o temporanee alla pelle, come alcuni tatuaggi, possono influire sulle prestazioni del sensore della frequenza cardiaca (l’inchiostro, il motivo e la saturazione di alcuni tatuaggi possono bloccare la luce proveniente dal sensore, rendendo difficile effettuare letture affidabili).

Alcune persone ritengono che l’Apple Watch fornisca dati più accurati nel conteggio dei passi se indossato alla caviglia anziché al polso

Alcune persone con problemi alla cute preferiscono non indossare l’orologio al polso

Alcuni professionisti che lavorano nel settore medico non possono indossare orologi.

Apple non ha, al momento, rilasciato dichiarazioni in merito ma in un documento di supporto riferisce esplicitamente che “i sensori funzionano solo indossando Apple Watch sopra il polso” e in white paper dedicato all’orologio riferisce che la frequenza cardiaca misurata dal dispositivo e le funzioni di misura delle calorie sono omologate per chi indossa l’orologio al polso (non si parla di caviglia). Non è quindi chiaro se i dati misurati in questa modalità siano effettivamente affidabili. Cupertino non menziona questo utilizzo in suoi documenti ma è probabile che farà chiarezza nelle prossime ore.

A giugno dello scorso anno un Apple Watch è stato usato per misurare il battito cardiaco di un leone (avvolto attorno alla lingua, un metodo per misurare la frequenza cardiaca dell’animale).