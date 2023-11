Black Friday, Logitech MX Keys Mini Mac

Se vi serve una tastiera compatta e solida, perfetta per tutto incluso un Mac (o un iPad), la soluzione grazie alle offerte d’autunno, è qui: Logitech MX Keys Mini Mac al minimo storico, solo 61,99.

Questa periferica è la soluzione alternativa perfetta e ad un prezzo molto più economico alle tastiere Apple. Si tratta infatti, come dice il nome, della versione mini delle tastiere della serie serie MX Keys di Logitech da più parti elogiate per la loro qualità.

Parliamo di una tastiera in metallo, lunga 29,6 centimetri, larga 13,2 e spessa 2,1 centimetri, per un peso complessivo che supera di poco il mezzo chilo, specifiche che l’azienda è riuscita a raggiungere principalmente togliendo il tastierino numerico e qualche altro pulsante e riposizionando le frecce direzionali al di sotto del tasto Invio, con una disposizione quindi praticamente analoga a quella che troviamo nelle tastiere integrate nei computer portatili.

Il formato – spiega l’azienda – facilita l’allineamento delle spalle e consente di posizionare il mouse più vicino alla tastiera, riducendo così i movimenti di estensione della mano e favorendo la postura e l’ergonomia. Chi conosce questa serie saprà anche che una caratteristica distintiva che si trasmette anche in questa versione Mini è quella dei tasti PerfectStroke, caratterizzati da bordi arrotondati e un profilo concavo che si adatta alla forma dei polpastrelli.

Questa tastiera funziona a batteria ma include anche il cavo USB-C per ricaricarla o anche soltanto tenerla accesa durante la digitazione. E’ dotata di sensori di vicinanza che rilevano la posizione delle mani illuminando i tasti nel momento in cui le dita si avvicinano e la luminosità è regolata dalle condizioni di luce dell’ambiente in cui si trova o si spegne totalmente quando ci si allontana per risparmiare energia: l’autonomia dichiarata è di 10 giorni con la retroilluminazione attiva e 5 mesi con la luce spenta.

È un multi dispositivo, Multi Mac: si possono connettere alla tastiera fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth Low Energy e passa facilmente da un dispositivo all’altro. Abbinando la tastiera sottile a un MX Master 3 o MX Anywhere 3 per Mac è possibile digitare in un unico flusso di lavoro.

Il prezzo di Logitech MX Keys Mini sarebbe di 129 Euro. Viene venduta ad un prezzo inferiore ma ora per il Black Friday scende al minimo e al pagate solo 69,99€.

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.