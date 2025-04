Apple celebra 10 anni di Apple Watch con un premio speciale

Pubblicità

Per celebrare i primi 10 anni di vita del suo indossabile Apple Watch che cade il 24 aprile, la multinazionale di Cupertino ha presentato un premio in edizione limitata per gli utenti che parteciperanno al contest Global Close Your Rings Day.

Per l’occasione Apple invita gli utenti di Apple Watch a completare e chiudere gli anelli delle attività, dedicandosi a ciò che amano, per migliorare la salute, ma anche un invito a superare i propri limiti, o sperimentare nuove attività con Apple Watch: arriva anche l’hashtag #CloseYourRings.

Dal lancio del primo Apple Watch, avvenuto il 24 aprile 2015, gli anelli di Apple Watch sono sempre stati un elemento distintivo del dispositivo. Nella nota stampa odierna, l’azienda ha evidenziato come nel corso di questi dieci anni Apple Watch abbia significativamente influito sulla salute e sullo stile di vita dei suoi utenti. Jeff Williams, Chief Operating Officer, ha spiegato come Apple Watch abbia trasformato il modo in cui le persone percepiscono, controllano e interagiscono con il proprio benessere e la forma fisica. Ha sottolineato che, a dieci anni dal lancio degli Activity Rings, il dispositivo si è evoluto, offrendo un’ampia gamma di funzioni studiate per dare potere a ogni utente:

Ogni giorno riceviamo numerosi messaggi da persone che raccontano quanto il nostro dispositivo abbia fatto la differenza nella loro vita, spingendole a muoversi di più e a cambiare il corso della loro salute

Per poter accedere al premio esclusivo, gli utenti dovranno chiudere contemporaneamente tutti e tre gli anelli il 24 aprile prossimo. Contestualmente, saranno disponibili anche 10 adesivi animati per l’app Messaggi.

Inoltre, a partire da questa stessa data e fino ad esaurimento scorte, sarà possibile ritirare un pin fisico speciale, più precisamente una spilla ispirata al premio, presso gli Apple Store di tutto il mondo.

Per quanto riguarda il futuro, più o meno imminente, dello smartwatch, sembra che Apple abbia rinunciato a un modello economico in plastica, mentre le anticipazioni indicano un modello tutto in vetro e anche l’integrazione di una fotocamera.

