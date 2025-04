Disponibile aggiornamento a watchOS 11.4

Pubblicità

Lunedì 31 marzo Apple ha rilasciato vari aggiornamenti per iPhone, iPad e Mac (iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 e altri ancora). Ha anche rilasciato e subito rimosso l’aggiornamento a watchOS 11.4, evidentemente dopo avere ricevuto segnalazione di qualche problema.

I problemi sono stati evidentemente risolti e la Casa di Cupertino ha ora di nuovo rilasciato l’aggiornamento a watchOS 11.4.

Aspe spiega che questo aggiornamento include nuove funzionalità, miglioramenti e risoluzioni di problemi, tra cui:

I robot aspirapolvere compatibili con Matter possono essere controllati dall’app Casa e aggiunti a scene e automazioni.

Un’opzione per consentire alla sveglia di ignorare la modalità Silenzioso.

Un problema per cui la selezione del quadrante poteva smettere di rispondere.

Sono stati, inoltre, risolti alcuni bug relativi alla sicurezza ed è pertanto consigliabile installare l’aggiornamento prima possibile.

Compatibilità

watchOS 11 richiede un iPhone Xs o successivo o un iPhone SE (seconda generazione e successive) con iOS 18 e uno dei seguenti modelli di Apple Watch:

Apple Watch SE (2ª generazione)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Come aggiornare Apple Watch

Da watchOS 6 in poi è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi; su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Mentre viene completato l’aggiornamento, bisogna lasciare l’Apple Watch sul caricabatterie. È importante non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.