Apple Watch misurerà febbre, pressione, diabete e altro

Che Apple abbia grandi piani per le funzioni dedicate a salute e benessere di Apple Watch è noto da tempo: un nuovo report del Wall Street Journal offre ora più dettagli sui lavori in corso a Cupertino per dotare le prossime versioni di Apple Watch di rilevamento della temperatura e della febbre, la misurazione della pressione, un tracciamento del sonno più sofisticato, il monitoraggio della glicemia e altro ancora.

Al momento Apple sembra punti a mostrare agli utenti l’andamento della pressione sanguigna, senza fornire però una misura base sistolica e diastolica. Questo perché invece di usare una fascia gonfiabile impiegherebbe sensori in grado di misurare la velocità dell’onda del battito cardiaco attraverso le arterie. Apple sta però anche lavorando a un accessorio esterno per rilevare la pressione senza dover ricorrere alla fascia gonfiabile. Questa funzione non sarà presente in Apple Watch 7 ma forse arriverà il prossimo anno.

Anche l’aggiunta di un sensore per febbre e temperatura in Apple Watch potrebbe avvenire già nel 2022, anche se le funzioni inizialmente sembra saranno concentrate sulla fertilità femminile e il ciclo di ovulazione, oltre che per migliorare il monitoraggio del sonno. In seguito il sensore potrebbe essere sfruttato anche per segnalare la febbre.

Il sensore per l’ossigenazione del sangue è già presente in Apple Watch Serie 6, ma Apple ha intenzione di sfruttarlo anche per rilevare l’apnea notturna. Il progetto sembra sia in ritardo per le difficoltà incontrate nell’effettuare letture frequenti senza drenare la batteria di Apple Watch.

Tra le funzioni anticipate nei futuri Apple Watch anche il rilevamento del diabete, ma anche qui i lavori sembrano procedere a rilento per le difficolta nel misurare i livelli di glucosio con sistemi non invasivi. Sembra che Cupertino stia collaborando con la National University di Singapore su un progetto di ricerca per persone pre-diabetiche che indossano dispositivi di monitoraggio della glicemia di altre società.

Tutti questi sensori e funzioni sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero richiedere anni e anche essere cancellati. In contemporanea però Apple avrebbe già sottoposto per approvazione alla FDA statunitense una serie di aggiornamenti per gli Apple Watch esistenti. Uno permetterebbe agli utenti con fibrillazione atriale di monitorare la patologia con Apple Watch, l’altro avviserebbe l’utente dell’indossabile quando l’ossigenazione del sangue diminuisce.

Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo Apple Watch Serie 7 è in questo approfondimento di macitynet.