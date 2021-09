Google segue Apple, progetta processori per Chromebook

Nei primissimi giorni di agosto Google ha anticipato che i prossimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro funzioneranno con Tensor, il suo primo processore per smartphone progettato internamente, ma i piani hardware di Big G non si fermeranno qui perché sembra che Google stia lavorando anche a un processore ARM per Chromebook.

La mente corre subito a Cupertino: con il successo e le incredibili prestazioni di iPhone, iPad e ora anche dei Mac Apple Silicon, la scelta di Apple di progettare internamente i suoi processori fa gola ai colossi IT con le tasche più profonde. Che Google sia interessata alla progettazione di processore proprietari è noto fin dal 2017 e anche prima.

Ora che Big G ha confermato l’arrivo del suo primo processore per smartphone, l’anticipazione sull’arrivo di un futuro processore Google per Chromebook non coglie affatto di sorpresa. Fino all’avvento di iPhone e iPad i processori per computer sono stati completamente diversi e separati da quelli per dispostivi mobile, ma ancora una volta Apple ha fatto da apripista fondendo i due mondi come prima non era immaginabile. L’ammirato e apprezzato Apple Silicon M1 ha molto in comune con i processori Apple Ax di iPhone e iPad, a partire dall’architettura ARM.

Visto che Google si è già cimentata nella progettazione di un processore su architettura ARM per i suoi smartphone Pixel 6, lo sforzo può oggi essere esteso più facilmente anche alla progettazione di un processore ARM per Chromebook. A questo scopo Big G ha già assunto diversi ingegneri di Intel, Qualcomm e anche ex Apple. Gli obiettivi e i vantaggi sono gli stessi di Cupertino: personalizzazione estesa per supportare meglio nuove funzioni, offerta più differenziata per gli utenti rispetto ai processori terze parti, infine più indipendenza dai fornitori.

Ma anche se sentiamo parlare ormai da anni di processori Google proprietari per smartphone e ora anche per Chromebook, per la prima volta ora Nikkei Asia anticipa anche una data di possibile arrivo sul mercato: il 2023. Meno di due anni per un processore completamente nuovo sono davvero pochi: se la data si dimostrerà corretta significa che il progetto è iniziato da tempo, come tutti pensano.