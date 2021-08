Tutto su Apple Watch 7, dall’estetica alle nuove funzioni

Mancano poche settimanale al lancio di Apple Watch 7 e come sempre accade per i prodotti Apple le indiscrezioni non mancano, anche arrivano in numero inferiore rispetto a quelle di iPhone e altri prodotti di punta. Nonostante questo è possibile costruirsi una immagine abbastanza precisa della nuova versione.

Partendo dal presupposto che ci saranno funzionalità nuove rispetto all’attuale Apple Watch Series 6 c’è usa chiedersi quali saranno e, fattore ancora più rilevante visto non parliamo solo di un dispositivo elettronico ma anche di un accessorio indomabile che fa moda, se è prevista qualche modifica estetica. Partiamo proprio da questo aspetto…

Apple Watch 7 cambierà il design

Ormai in tanti sono convinti: il 2021: Apple Watch 7 potrebbe introdurre per la prima volta dal momento del lancio un profondo cambiamento dal punto di viste del design. In primo luogo è stato l’analista di mercato Kuo ad affermare “design dal punto di vista del fattore forma ci sarà un miglioramento”.

In particolare per Apple Watch Series 7 di quest’anno, Apple starebbe testando bordi del display più sottili e una nuova tecnica di laminazione che avvicina il display alla cover esterna. La modifica più importante sarebbe alla cassa che diventerebbe squadrata, nello stile dell’iPhone 12 e di iPad Pro. Ma questo è in realtà il “family feeling” come si direbbe nel mondo dell’automobile, di tutta la serie degli ultimi prodotti della Mela, computer inclusi. Basti pensare agli iMac di ultima generazione.

Sono apparse in rete varie conferme per Apple Watch 7 “flat-edged” (privo di curve nella parte superiore e inferiore) e anche di una variante con cassa colore verde. La forma differente renderebbe la cassa leggermente più grande come è stato precisato recentemente.

Caratteristiche tecniche

Internamente Apple Watch 7 potrebbe integrare un SoC S7 più piccolo, offrendo potenzialmente più spazio per una batteria più grande e altri componenti. Si tratta di una novità che deriva dalla tecnologia (packaging double-sided) sviluppata dal fornitore taiwanese ASE Technology. La tecnologia double-sided consente di produrre chip bifronti quindi in grado di miniaturizzare i moduli, potenzialmente utilizzabile per un System in Package (SiP) S7.

Secondo altre voci, il nuovo modello di Apple Watch includerà anche funzionalità a banda ultralarga aggiornate, la stessa di base impiegata nel tracker AirTag appena presentato, oltre che negli iPhone 11 e iPhone 12, anche se è probabile che sensori biometrici aggiuntivi vengano ritardati a un modello ancora successivo.

Display MicroLED

Apple Watch 7 potrebbe essere pronto per passare da un display OLED a uno schermo microLED, consentendo un Apple Watch più sottile (o magari inalterato se si aumenta la potenza della batteria) ed efficiente dal punto di vista energetico. I display MicroLED offrono una migliore luminosità e non soffrono dei problemi di decadimento della luminanza come i tradizionali pannelli OLED.

Nel 2018 Bloomberg ha riferito che la società stava lavorando in un edificio anonimo in California per produrre display MicroLED; il principale partner di Apple, Foxconn, lavora anch’esso da anni ai MicroLED. Il passaggio alla tecnologia MicroLED non si è concretizzata per Apple Watch 6, ma probabilmente l’Apple Watch del 2021 riceverà questo gradito upgrade, che ha già fatto il debutto su iPad Pro M1.

Funzioni Apple Watch 7

Come già accennato se l’estetica e l’elettronica saranno nuovi, resta da vedere quali saranno le nuove funzioni. L’orologio smart di Apple è diventato, nel tempo, uno strumento davvero prezioso per la salute di chi lo indossa. Ed allora, è facile ipotizzare che le novità principali andranno in gran parte in questa direzione.

Glicemia

Il monitoraggio della glicemia potrebbe essere una delle caratteristiche distintive dell’Apple Watch 7. Ciò potrebbe essere di grande beneficio per le persone che soffrono di diabete. In passato non sono mancate indiscrezioni in tal senso, con la funzione che dovrebbe quindi monitorare i livelli di zucchero nel sangue attraverso la pelle.

Questi rapporti sono stati alimentati anche da un sondaggio ufficiale di Apple. Cupertino ha posto diverse domande sulle abitudini di monitoraggio della salute degli utenti, inclusa una sull’uso di app per monitorare i farmaci e i livelli di zucchero nel sangue.

Nuoto

Negli anni Apple Watch è diventato un valido alleato anche per gli sport acquatici. Ed allora, in questo senso non sono mancate voci secondo cui il prossimo indossabile potrebbe ottenere nuove funzionalità di monitoraggio del nuoto.

Pressione sanguigna

Ci sono alcuni motivi per cui il monitoraggio della pressione sanguigna potrebbe arrivare su Apple Watch il prossimo anno. Uno di questi è la concorrenza: il Samsung Galaxy Watch 3 ha un sensore per il monitoraggio della pressione sanguigna, quindi c’è già un modello che Apple potrebbe seguire, anche se – come sempre – Apple potrebbe fare a modo suo.

Un deposito di brevetto recente darebbe ad Apple un vantaggio in questo campo. Se il monitoraggio della pressione sanguigna di Samsung richiede una calibrazione mensile dei sensori, quello Apple potrebbe non richiedere questo fastidioso setup.

Livello di stress

Su Apple Watch 6 si attendevano strumenti per la gestione dello stress, ma non sono arrivati. Adesso, tutte le attenzioni sono sulla Serie 7, con due tra i principali leaker che hanno confermato come Apple sta lavorando per far sì che lo smartwatch avverta di attacchi di panico e stress elevato.

Batteria

Ci si aspetta, senza dubbio, una migliore durata della batteria. Negli anni Apple non è riuscita nell’obbiettivo di far dare una superiore autonomia al suo orologio preferenze puntare su funzioni suppletive, come il display sempre acceso. Il 2021 potrebbe, però, essere l’anno buono. Come? Secondo qualcuno per la presentazione con un Battery Watch Band, un cinturino ufficiale che migliorerà l’autonomia senza dover aumentare le dimensioni dell’orologio stesso.

watchOS 7

Ovviamente, Apple Watch 7 arriverà con watchOS 8 installato a bordo, che renderà possibile gran parte delle nuove funzionalità. Per tutto quello che c’è da sapere sul nuovo sistema operativo da polso vi invitiamo a leggere questo articolo.

Data di uscita Apple Watch 7

Anche se mancano informazioni ufficiali in proposito, indovinare la data di rilascio dell’Apple Watch 7 non dovrebbe essere particolarmente difficile. Se dovessimo indicare una finestra di lancio, questa potrebbe certamente essere settembre 2021. Con maggiore precisione, metà settembre. Questa possibile data di lancio viene suggerita dall’esperienza e dalla tabella di lancio ultimi anni.

L’anno scorso, Apple ha diviso per la prima volta gli eventi Apple Watch e iPhone di nuova generazione. L’Apple Watch 6 e l’Apple Watch SE hanno debuttato insieme al nuovo iPad Air (2020), mentre la linea di iPhone 12 ha ricevuto un keynote autonomo. Ma questo è avvenuto per una serie di ragioni collegate allo scombussolamento dovuto alla Pandemia ma anche alle novità di gamma di iPhone 12. iPhone 13, di cui parliamo qui, non avrebbe essere particolarmente rivoluzionario ed è quindi probabile che Apple per decida nuovamente di riunire Apple Watch ed iPhone in un unico keynote.

Prezzo Apple Watch 7

A meno che Apple non scelga di rivoluzionare completamente il listino del proprio smartwatch, scelta che ci sentiamo di escludere, è possibile farsi un’idea del prezzo Apple Watch 7 dando uno sguardo al listino attuale. Apple Watch 6 parte da 439 euro nella versione da 4a mm, per salire a 469 per il modello 44 mm. Ovviamente, i prezzi aumentano nel caso in cui si scelga qualche versione particolare, e si preferisca il modello GPS+Cellular.

In questo articolo di macitynet i consigli su quale Apple Watch scegliere tra Apple Watch Serie 6 contro Apple Watch SE e Apple Watch 5. Tutti gli articoli dedicati all’indossabile di Apple sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet, invece per tutte le notizie che parlano di smartwatch si parte da qui.