Apple studia un iPhone tutto vetro con touch screen avvolgente

Dopo il sorprendente brevetto di un iMac tutto vetro, una nuova ricerca Apple descrive un iPhone tutto vetro in grado di visualizzare informazioni, icone e immagini su qualsiasi superficie, con l’intero dispositivo sensibile al tocco. Sì, un touchscreen avvolgente. Ecco come potrebbe essere.

Nel brevetto USA n. 20200057525 Apple descrive un iPhone con ben sei lati in vetro a sei lati. L’involucro, spiega il brevetto, può apparire – sia a livello visivo, che a livello tattile e funzionale – come se si trattasse di un unico pezzo, senza soluzione di continuità. Si tratterebbe di un grande vantaggio estetico, ma non manca quello funzionale: in questo modo l’utente può interagire con l’interfaccia e le icone in qualsiasi punto del dispositivo, inclusi non solo fronte e retro ma anche tutti i lati.

Infatti sui lati e anche sul retro di questo ipotetico iPhone tutto vetro, è possibile abilitare numerose funzioni aggiuntive, che non sono realizzabili con soluzioni convenzionali. Ad esempio, continua il brevetto, è possibile sfruttarli come display aggiuntivi, e possono essere tattili, o sensibili alla forza, così da trasformate le superfici laterali e posteriori in ulteriori dispositivi di input o in superfici con cui l’utente può interagire per controllare il dispositivo stesso.

Naturalmente, questo potrebbe comportare la rimozione del pulsante fisico per l’accensione/standby, così come del bilanciere del volume. Queste funzioni potrebbero, invece, essere sostituite da aree sensibili al tocco sui lati.

Dai disegni inclusi nel brevetto, Apple sta anche cercando di utilizzare i bordi del telefono per visualizzare informazioni relative alla UI. Potrebbero esserci, ad esempio, icone di stato per dare accesso con un tocco alle diverse modalità aereo, piuttosto che al Wi-Fi, al bluetooth, e altro ancora. In sintesi, gli esempi mostrati nel brevetto includono complicazioni simili a quelle di Apple Watch, per esempio nel lato inferiore per visualizzare meteo e temperatura, oppure la quotazione in tempo reale dei titoli azionari desiderati.

Nel brevetto, come rileva Patentlyapple, gli ingegneri di Cuertino fanno distinzione tra i bordi terminale, definendo i lati superiori e inferiori del dispositivo come “lati periferici”. L’idea è quella di allontanarsi dalla nozione classica di fronte, retro e lati, minimizzando “tali distinzioni per formare una regione di visualizzazione funzionalmente e visivamente unificata che si estende su più superfici”. Questo si traduce anche in una interfaccia totale e avvolgente, in grado di scorrere liberamente in ogni direzione, su tutti i lati del dispositivo.

Questo brevetto segue quello di novembre 2019 che descriveva anche un iPhone avvolgente, sebbene con un design un po’ diverso. Ovviamente, il deposito di questo brevetto non fornisce alcuna certezza sulla produzione futura di uno smartphone siffatto. Anche nel 2014, ricordiamo Apple presento un brevetto di display avvolgente.

Ad ogni modo Cupertino sembra molto interessata a computer e dispositivi con chassis tutto vetro: negli scorsi giorni è emerso un brevetto per un futuribile iMac tutto vetro (qui i rendering), mentre in questo nuovo dedicato a iPhone sono inclusi schermi e riferimenti anche per un altro computer desktop e un Apple Watch interamente in vetro.

Guardando, invece, ad un futuro più imminente e certo, a questo indirizzo trovate tutte le informazioni sui prossimi iPhone 12.