Arriva il bonus TV 100 euro senza ISEE

E’ ormai noto che a partire dal 30 giugno 2022, per poter continuare a guardare i canali TV del digitale terrestre, sarà necessario un televisore o un decoder con supporto al nuovo segnale Dvb-T2. Per incentivare il cambiamento, e consentire agli utenti di dotarsi di un nuovo decoder per le TV datate, o acquistare nuovi televisori, il governo offre già da mesi un bonus TV da 50 euro. Adesso, in arrivo un nuovo bonus di 100 euro, utilizzabile senza limiti ISEE.

Come già anticipato in questo articolo, attualmente è disponibile un bonus 50 euro, che può essere utilizzato dalle famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro. A questo articolo trovate una guida su come utilizzarlo esattamente. De resto, il passaggio alla nuova tecnologia è già partito e vi abbiamo spiegato come e perché cambiare la vostra TV in questo approfondimento.

Bonus TV 100 euro

Per il prossimo futuro il Governo lavora a un nuovo Bonus TV, di cui è quasi pronto il decreto attuativo congiunto che adotteranno MISE e MEF. Il nuovo bonus prevede fino a 100 euro per rottamare il vecchio apparecchio.

Sebbene manchino ancora i dettagli, si sa già che il nuovo bonus TV 100 euro non sarà legato ai limiti ISEE. Questo vuol dire, dunque, che non vi saranno limiti legati al reddito del nucleo familiare. Ovviamente, però, il bonus potrà essere richiesto solo una volta per nucleo familiare.

Al momento, il piano del Governo è quello di mettere a disposizione 100 milioni di euro per dare concretezza e avvio al bonus, come indica anche Il Sole 24 Ore. Si attende il decreto attuativo, che in realtà era atteso già nei mesi scorsi, anche perché in base alla Legge di Bilancio 2021 doveva essere già firmato entro metà febbraio scorso.

Il bonus rottamazione servirà dunque a smaltire vecchie TV, acquistate o possedute prima della data del 16 dicembre 2018, quindi la data di entrata in vigore dello standard Hevc main 10. Anche il nuovo bonus seguirà le modalità operative del primo da 50 euro, ossia verrà applicato come sconto direttamente dai rivenditori che aderiranno, quindi con uno sconto diretto alla cassa. Il rivenditore, poi, recupererà lo sconto applicato, come credito d’imposta.

