Twitter Blue, in arrivo l’abbonamento da 2,99 dollari al mese

Twitter è gratis e per il momento resta tale, ma chi vuole può avere di più pagando: non è ancora ufficiale, ma secondo la ricercatrice Jane Manchun Wong sarebbe in arrivo un piano in abbonamento denominato Twitter Blue che consentirà ai sottoscrittori di beneficiare di una serie di potenziamenti dedicati al social network dei cinguettii.

Tra questi dovrebbe esserci la funzione “Annulla tweet” che, come dice il nome stesso, consentirà di bloccare la pubblicazione dei tweet appena inviati entro un certo limite di tempo che potrà essere tenuto d’occhio attraverso un conto alla rovescia, in maniera del tutto analoga a quanto è possibile fare già da diverso tempo su Gmail e altri servizi di questo genere.

L’altra opzione che potrebbe essere inclusa in Twitter Blue è anche tra le più richieste dagli utenti e riguarderebbe la possibilità di aggiungere dei segnalibri all’interno della piattaforma per ritrovare i contenuti di proprio interesse con più facilità, senza doverli aggiungere all’elenco dei “Preferiti” o doverseli salvare altrove.

Questo piano in abbonamento dovrebbe costare 2,99 dollari al mese e pare ci saranno anche altre opzioni più costose che offriranno ancora più strumenti, anche se al momento non è chiaro quali sono i prezzi e cosa ci sarà dentro ciascun pacchetto offerto dalla società, come rileva Wong.

Tra i servizi aggiuntivi che potrebbero figurare in uno dei livelli di sottoscrizione di Twitter Blue potrebbe esserci quello di notizie “Scroll”, la cui azienda è stata acquisita la scorsa settimana: l’ipotesi è plausibile dato che nei giorni scorsi la stessa società dichiarava che «Twitter sta acquisendo Scroll: il servizio entrerà in beta privata man mano che verrà integrato in un più ampio servizio di abbonamento di Twitter nel corso dell’anno. Siamo molto eccitati!»

Scroll è una realtà piuttosto nuova: è stata lanciata lo scorso anno e durante questa prima fase ha avuto modo di dimostrare che esiste una possibilità per distribuire le notizie in maniera migliore e al contempo offrire ai giornalisti un futuro più roseo. Prima dell’acquisizione, gli abbonati a Scroll che visitavano un sito di notizie come The Atlantic, The Verge, USA Today, The Philadelphia Inquirer e altre testate di primo piano in USA, si trovavano di fronte a un sito web altamente personalizzato, velocissimo nella navigazione, senza pubblicità, tracker nascosti o bottoni-acchiappa-click-a-tradimento.

Allo stesso tempo gli editori riuscivano a migliorare il coinvolgimento dei propri lettori e di conseguenza guadagnare di più di quanto sarebbero riusciti a fare attraverso i tradizionali annunci pubblicitari. Insomma, una internet apparentemente migliore e che soprattutto, grazie alla base di abbonati raccolti durante il primo anno, ha dimostrato di poter funzionare.

Dalla prima settimana di maggio Twitter visualizza immagini più grandi su iPhone e Android, a marzo invece il social ha compiuto 15 anni. Per tutte le notizie relative al mondo di Twitter, e alle notizie a questo social collegate, il link di riferimento è direttamente questo.