Arriva il canale DAZN sul digitale terrestre, non per tutti

L’arrivo di tutta la Serie A, e quindi del calcio che conta, su DAZN, ha creato un po’ di dubbi e incertezze in chi non crede che lo streaming possa essere una soluzione stabile per la visione delle partite. Lo scetticismo nasce, in realtà, dai problemi che la piattaforma ha manifestato in alcune occasioni lo scorso anno. Ed allora, ecco DAZN Channel, il canale dedicato sul digitale terrestre, raggiungibile al canale 409. Attenzione, però, è una soluzione di backup, non per tutti.

Si tratta, sostanzialmente, di un canale di backup, posizionato nel Mux Cairo Due, ed effettua le trasmissioni a risoluzione 1920×1080 pixel in H.264 con la codifica Nagravision. Al di là di quelli che sono gli accordi economici tra DAZN e la rete, quel che importa precisare è altro: questo canale non comporta la trasmissione della partita in automatico. Ed infatti, non sarà un canale sempre attivo come lo era lo scorso anno sul 209.

Si tratta, invece, solo di una soluzione paracadute per gli abbonati che risiedono nelle aree bianche del Piano BUL, cioè quelle in cui gli operatori non hanno in previsione di portare la banda ultralarga ad almeno 30 Mbpse e che quindi non dispongono di una connessione ad internet idonea per supportare lo streaming.

Inoltre, in tale canale, DAZN trasmetterà soltanto le 7 partite di cui ha i diritti in via esclusiva, mentre le 3 partite in co esclusiva con Sky, non verranno trasmesse su questo nuovo canale 409.

