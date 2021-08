Google potrebbe ridurre lo stipendio ai dipendenti che lavorano da casa

I dipendenti Google che, dopo la pandemia, scegliessero di lavorare da casa in modo permanente potrebbe vedersi ridurre lo stipendio, con i pendolari più distanti dall’ufficio che risulterebbero i più colpiti dalle diminuzioni. Ecco perché.

Secondo quanto dichiarato da Reuters, si tratta di un esperimento che si svolge in tutta la Silicon Valley, che spesso definisce le tendenze per altri grandi datori di lavoro. Anche Facebook e Twitter hanno tagliato gli stipendi per i dipendenti che lavorano da remoto che si trasferiscono in aree meno costose, mentre le aziende più piccole tra cui Reddit e Zillow sono passate a modelli retributivi che non tendono conto della posizione dalla quale si lavora.

Google si distingue per offrire ai dipendenti un calcolatore che consente loro di vedere gli effetti di un eventuale spostamento della propria sede di lavoro da remoto. In pratica, alcuni dipendenti da casa, soprattutto quelli che fanno i pendolari da lunghe distanze, potrebbero subire tagli salariali, anche senza cambiare indirizzo.

I nostri pacchetti di compensazione sono sempre stati determinati dalla posizione e paghiamo sempre nella parte superiore del mercato locale in base a dove lavora un dipendente

Un dipendente di Google, che ha chiesto di non essere identificato per paura di ritorsioni, di solito fa il pendolare verso l’ufficio di Seattle da una contea vicina e probabilmente vedrebbe la sua paga tagliata di circa il 10% lavorando da casa a tempo pieno, secondo le stime dello strumento di localizzazione lanciato a giugno.

Il dipendente stava considerando il lavoro a distanza, ma ha deciso di continuare ad andare in ufficio, nonostante il tragitto di due ore.

E’ un taglio di stipendio alto come quello che ho ricevuto per la mia promozione più recente. Non ho fatto tutto quel duro lavoro per essere promosso per poi prendere un taglio di stipendio

Jake Rosenfeld, professore di sociologia alla Washington University di St. Louis che studia la determinazione della retribuzione, ha affermato che la struttura retributiva di Google solleva allarmi su chi subirà gli impatti più acuti, comprese le famiglie.

Ciò che è chiaro è che Google non deve farlo. Google ha pagato questi lavoratori al 100% del loro salario precedente. Quindi non è che non possano permettersi di pagare i loro lavoratori che scelgono di lavorare da remoto come sono abituati a fare

Gli screenshot del calcolatore dello stipendio interno di Google visti da Reuters mostrano che un dipendente che vive a Stamford, nel Connecticut – a un’ora di treno da New York City – verrebbe pagato il 15% in meno se lavorasse da casa, mentre un collega dello stesso ufficio che vive a New York City non vedrebbe alcun taglio dal lavoro da casa. Gli screenshot hanno mostrato differenze del 5% e del 10% nelle aree di Seattle, Boston e San Francisco.

Le interviste con i dipendenti di Google indicano tagli salariali fino al 25% per il lavoro a distanza se si sceglie di lasciare San Francisco per un’area quasi altrettanto costosa dello Stato, come Lake Tahoe.

Un portavoce di Google ha affermato che la società non cambierà lo stipendio di un dipendente in base al fatto che passerà dal lavoro d’ufficio a quello da remoto nella città in cui si trova l’ufficio. I dipendenti che lavorano nell’ufficio di New York City saranno pagati allo stesso modo di quelli che lavorano in remoto da un’altra sede di New York City, ad esempio, secondo il portavoce.

Google non ha affrontato specificamente il problema per i pendolari provenienti da aree come Stamford, nel Connecticut. Si attendono risvolti.