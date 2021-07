Partite calcio in streaming, dove e come vedere Serie A, Champions League ed Europa League

La stagione calcistica che conta sta per iniziare, ma il valzer dei diritti TV ha spezzettato più che mai la visione, imponendo agli utenti diversi abbonamenti. Per la maggior parte, Serie A, Champions League ed Europa League si seguiranno in streaming. Ecco tutti gli abbonamenti necessari per guardare le partite di calcio in streaming.

DAZN – Serie A/Europa League

Il primo abbonamento che sarà necessario effettuare è quello a DAZN. Per i prossimi 3 anni, infatti, sarà questa la principale casa della Serie A di calcio. A partire da luglio 2021 il costo mensile dell’abbonamento DAZN è di 29,99 euro al mese. Tutto lo sport di DAZN, inclusa dunque la serie A, sarà visibile sull’app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, mobile. E’ possibile connettere fino a 6 dispositivi alla volta al proprio account e guardare contemporaneamente su due dispositivi.

Oltre alla Serie A, DAZN include anche tutta l’Europa League, oltre ai migliori match della UEFA Conference League, Serie BKT, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre a la UEFA Women’s Champions League, alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine e i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Per tutte le informazioni su DAZN il link da seguire è il seguente.

Tim Vision – Serie A/Champions League

Grazie all’accordo con DAZN, anche Tim quest’anno ospiterà integralmente la serie A. L’offerta, per i clienti Tim Fisso è davvero conveniente: per chi si abbona entro il 27 luglio 2021 l’abbonamento sarà gratis fino al 31 agosto 2021. Successivamente si pagherà 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente a questo periodo, o per chi si abbona dopo il 27 luglio, il canone avrà un costo di 34,99 euro al mese. Questo canone comprende TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese, DAZN del valore di 29,99 euro al mese, e Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese. Proprio quest’ultimo pacchetto darà accesso alla Champions League.

Sky – Serie A/Serie B

Si è invertita la situazione dello scorso anno, quando Sky trasmetteva tutte le partite di Serie A, mentre DAZN ne aveva 3 a settimana. Adesso, è Sky ad offrire la visione di 3 partite per ciascun turno. Esattamente, Sky trasmetterà la partita del sabato sera alle 20:45, quella della domenica alle 12:30, e il posticipo del lunedì alle 20:45. Attenzione, queste tre partite saranno visibili anche su DAZN, che dunque ribadiamo, ha tutta la Serie A. Per accedere alla Serie A su Sky si dovrà sottoscrivere il pacchetto Calcio, che costa 19,90 al mese, ma che include anche Sky TV con Show, serie Sky Original e internazionali, documentari. Lo stesso pacchetto, inoltre, darà diritto a tutte le partite della Serie B.

Sky – Champions ed Europa League

Se, invece, preferite il calcio Europeo, allora sky propone il pacchetto Sport a 30,90 euro al mese, per 18 mesi. Questo pacchetto include la UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali, e tutta la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League (anche grazie a diretta gol). Con lo stesso pacchetto si avrà diritto alla visione di motori, tennis, basket e altro.

Infinity+ – Champions League

Per guardare la Champions League, invece, sarà necessario abbonarsi a Infinity+. Questa piattaforma, infatti, trasmetterà 104 partite in diretta streaming, divise tra la migliore partita del martedì, che sarà visibile in chiaro su Canale 5, e le altre 7 su Infinity+. In più, questo abbonamento darà la possibilità di vedere 7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi in streaming. L’abbonamento costa 7,99 euro al mese, ma c’è la possibilità di ottenere 7 giorni gratis. Per abbonarsi si parte da questo indirizzo.

Amazon Prime Video – Champions League

Anche Amazon offrirà la visione di alcune partite di Champions League. Per l’esattezza, avrà un totale di 16 partite in esclusiva, ossia la migliore partita del mercoledì sera. Per la visione delle partite sarà sufficiente il classico abbonamento ad Amazon Prime Video, che costa 36 euro l’anno, o 3,99 euro al mese. Si tratta del classico abbonamento di cui molti dispongono, e che offre numerosi benefici legati allo shop Amazon, tra cui le spedizioni gratuite e spazio per l’archiviazione di foto illimitato.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.