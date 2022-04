TikTok prova il tasto Non Mi Piace

TikTok sta testando un modo per consentire agli utenti di contrassegnare commenti specifici sui video come “irrilevanti o inappropriati”, in sostanza l’equivalente di un pulsante Dislike o meglio ancora all’italiana Non Mi Piace. Lo ha confermato direttamente il social network in un post ufficiale.

La mossa, dice TikTok, permetterà di utilizzare questi dati aggiuntivi come un modo per rimuovere in modo proattivo i contenuti offensivi. Tuttavia, solo la persona che non ama il commento vedrà il suo dislike, così da ridurre la possibilità di un eventuale accanimento ingiusto.

Oltre al nostro lavoro per rimuovere in modo proattivo contenuti o comportamenti offensivi e odiosi che violano le nostre Linee guida della community, continuiamo anche a esplorare nuovi modi per aiutare la nostra comunità a sentirsi più in controllo sui commenti Abbiamo iniziato a testare un modo per consentire alle persone di identificare i commenti che ritengono irrilevanti o inappropriati. Questo feedback della comunità si aggiungerà alla gamma di fattori che già utilizziamo per aiutare a mantenere la sezione commenti costantemente pertinente e un luogo per un coinvolgimento genuino. Per evitare di creare malumori tra i membri della comunità o demoralizzare i creatori, solo la persona che ha registrato un’antipatia su un commento sarà in grado di vedere che lo ha fatto

TikTok non riferisce che impatto sulla qualità dei commenti possa derivare da questa mossa, ma è chiaro che la possibilità di applicare dislike o Non Mi Piace peserà su chi si appresta a commentare, così da pensarci due volte prima di esprimere un commento fuori luogo.

TikTok è una delle migliori app per iPhone in quello che fa, ma non è perfetta. Come qualsiasi piattaforma del suo genere può soffrire di commenti dannosi e offensivi, o anche semplicemente dello spam che si trova sotto ai video. Lo stesso è successo a YouTube, che ha trovato un modo per affrontare il problema.

Negli scorsi giorni TikTok ha reso disponibile il software Effect House AR per Mac per creare effetti speciali, anche in realtà aumentata. Intanto negli USA qualcuno vuole indagare sui possibili rischi di TikTok per la salute mentale dei giovani. Da marzo la lunghezza massima dei video è stata estesa fino a 10 minuti.