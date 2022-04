TikTok, disponibile per tutti Effect House AR per Mac

Quasi un anno dopo aver iniziato i test, TikTok ha ora reso il suo strumento di sviluppo Effect House AR disponibile a tutti. È ancora una beta pubblica, ma coloro che cercano di entrare nel mondo della realtà aumentata possono ora farlo con TikTok.

TikTok originariamente ha reso disponibile l’app Effect House tramite una closed beta, ma un comunicato stampa rileva che ora è stata aperta a tutti i creatori e sviluppatori. L’app include strumenti che consentono di realizzare effetti che possono poi essere utilizzati nel più ampio mondo TikTok.

Rispetto al suo precedente stato di closed beta, TikTok afferma che Effect House è adesso utilizzato da più di 450 creatori di effetti con numerosi effetti già pubblicati sul social.

I creatori di effetti hanno già ispirato un mondo di gioia, creatività e intrattenimento con gli effetti che hanno realizzato durante la prima beta di Effect House. Ad oggi, più di 450 creatori di effetti hanno pubblicato effetti su TikTok, ispirando la creazione di oltre 1,5 miliardi di video e raccogliendo oltre 600 miliardi di visualizzazioni a livello globale. Attraverso l’espansione della beta di Effect House, non vediamo l’ora di vedere più creativi sviluppare effetti coinvolgenti ed entusiasmanti per la nostra comunità globale

Chissà che questa novità possa distogliere l’attenzione sulle recenti accuse che sono state formulate a TikTok, ossia quelle di ledere la salute mentale dei giovani.

Per testare Effect House non vi resta che scaricarlo ora gratuitamente, cliccando direttamente a questo indirizzo. Sono disponibili sia le versioni per processore Apple, che per le versioni di Mac con Intel. I requisiti minimi di sistema indicano macOS 10.14 o superiore, processore Intel Core i3 2.5Ghz, AMD FX 4300 2.6Ghz oppure Apple M1 con 4 GB RAM, scheda video Intel HD Graphics 4000, Nvidia GeForce 710 o AMD Radeon HD 6450. È consigliato installare i driver più recenti per la scheda grafica.

Ricordiamo che nel 2021 TikTok ha acquisito Pico specializzata in visori per realtà virtuale.

