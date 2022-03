TikTok estende la durata dei video a 10 minuti

YouTube ha copiato i video brevi di TikTok e ora le parti si invertono: a luglio dello scorso anno il social dei video lampo ha portato la lunghezza massima dei video dagli storici 60 secondi a 3 minuti ed ora TikTok allunga ancora portandola a ben 10 minuti. Secondo gli osservatori questa novità creerà ancora più concorrenza con YouTube.

Ma sopratutto la mossa arriva nel mezzo del conflitto tra Russia e Ucraina, con la preoccupazione che le campagne di disinformazione russe, che già abbondano su TikTok, potranno avvantaggiarsi della maggiore durata dei video fino a 10 minuti. Non a caso i dirigenti di TikTok all’annuncio della novità si affrettano a precisare che stanno potenziando controlli e rimozione di contenuti di disinformazione e di violenza.

«Siamo entusiasti di iniziare a implementare la possibilità di caricare video della durata massima di 10 minuti, che speriamo possa liberare possibilità ancora più creative per i nostri creatori in tutto il mondo» dichiara un portavoce di TikTok riportato da Engadget. In realtà la mossa era anche prevedibile visto che il social non ha mai interrotto i suoi test con video più lunghi per incrementare entrate pubblicitarie e ricavi.

I video TikTok che ora possono arrivare fino a 10 minuti dovrebbero favorire i creatori di tutorial, cucina e ricette e in generale filmati che richiedono un formato più lungo. Un vantaggio anche per i sempre più numerosi spettatori, oltre un miliardo di utenti mensili a settembre 2021, che non saranno più costretti a scorrere tra numerosi video brevi per in contenuti più lunghi o approfonditi spezzettati in innumerevoli clip.

Ma le menti della disinformazione russa hanno già imparato come sfruttare i video brevi di TikTok per influenzare l’opinione pubblica sulla guerra in Ucraina. Così con la novità arriva la rassicurazione «Continuiamo a monitorare da vicino la situazione, con maggiori risorse per rispondere alle tendenze emergenti e rimuovere i contenuti violativi, inclusa la disinformazione dannosa e la promozione della violenza» dichiara il portavoce di TikTok. Aggiungendo «Collaboriamo anche con organizzazioni indipendenti di verifica dei fatti per aiutare ulteriormente i nostri sforzi per aiutare TikTok a rimanere un luogo sicuro e autentico».

Nel mese di agosto del 2021 TikTok ha acquisito Pico specializzata in visori per la realtà virtuale.