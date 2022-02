Arriva un nuovo universo cinematografico: Shin Japan Heroes Universe

Godzilla ed Evangelion saranno protagonisti di un nuovo universo cinematografico: lo Shin Japan Heroes Universe. Assieme a Godzilla ed Evangelion, ne faranno parte Ultraman e Kamen Rider.

Lo Shin Japan Heroes Universe sarà un universo tutto nuovo, che si formerà grazie alla collaborazione di Toho (creatori di Godzilla), Toei (per Kamen Raider), Khara e Tsuburaya Productions (Evangelion e Ultraman).

Sono loro i giganti dell’industria giapponese che hanno annunciato il lancio imminente di questo nuovo universo cinematografico. Non sono stati presentati progetti nel dettaglio e non è stato fatto alcun accenno a nuove produzioni, ma il nome scelto indica senza dubbio che qualcosa di nuovo (in giapponese “Shin”) senza dubbio ci sarà. E forse si tratterà di battaglie cinematografiche senza precedenti.

Intanto, gli appassionati di anime potranno vedere su Amazon Prime Video, la televisione in streaming di Amazon, il quarto capitolo dell’anime giapponese Evangelion: Evangelion: 3.0+1.01 Thrice upon a time.

Il film anime – record di incassi tra i film del chief director Hideaki Anno e il più visto nei cinema giapponesi nel 2021 – è diretto da Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda, nonché del leggendario creatore, sceneggiatore e regista Hideaki Anno (Shin Godzilla).

La saga di successo è un fenomeno della cultura pop anime giapponese basata sulla storia di Evangelion, un’arma umanoide artificiale e multifunzionale, e degli Angeli, una forma di vita sconosciuta che prende forma dopo che la Terra è stata distrutta da un evento catastrofico.

Dalla prima messa in onda della serie TV nel 1995, la saga di Evangelion ha avuto un impatto significativo sulla cultura pop giapponese dando dignità al genere anime a livello mondiale. La leggendaria saga anime è poi rinata come la nuova serie di film Evangelion: New Theatrical Edition nel 2007 e il quarto e ultimo film uscito nei cinema in Giappone a marzo scorso ha continuato a battere record, sia tra i film di Hideaki Anno, sia come film più visto nelle sale in Giappone nel 2021.

