Horizon, la piattaforma VR di Meta conta 300.00 utenti

Facebook ha operato un cambio di nome in Meta, così da abbracciare pienamente la realtà virtuale tramite la piattaforma Oculus, e richiamare il metaverso: secondo quanto riferito, la società ha dichiarato ai dipendenti che la sua principale piattaforma di social VR per il visore Oculus Quest, Horizon Worlds, è cresciuta di dieci volte in termini di utenti da dicembre scorso.

A riferirlo è stato Chris Cox Chief Product Officer di Meta, secondo cui Horizon Worlds, da quanto è stato ampiamente lanciato all’inizio di dicembre negli Stati Uniti e in Canada, ha visto i propri utenti mensili salire a 300.000 persone. Ciò include sia Horizon Worlds che Horizon Venues, un’app VR separata per eventi live con le stesse meccaniche, ma non include l’app per conferenze VR Horizon Workrooms.

Horizon Worlds è stato lanciato per la prima volta come piattaforma social Oculus, chiamata Facebook Horizon nel 2019 e lanciata in beta in seguito. Gli utenti appaiono come avatar solo con la parte superiore del corpo e possono costruire i propri mondi personalizzati. All’inizio di questa settimana, Meta ha annunciato che finora 10.000 di questi mondi sono stati costruiti e il suo gruppo Facebook per creatori ne conta oltre 20.000.

La società sembra intenzionata a evitare problemi come le molestie dilaganti su Facebook, avendo introdotto “confini personali” e distanza di sicurezza tra avatar in Horizon Worlds and Venues all’inizio di questo mese, come rileva The Verge. Si occupa anche di problemi tecnici in quanto alcuni utenti non hanno potuto accedere a Horizon Venues durante un concerto virtuale dei Foo Fighters.

Tuttavia la crescita sembra solida, dato che l’accesso al sito richiede attualmente un visore Oculus Quest, con l’ultimo modello Quest 2 venduto a poco meno di 300 dollari. Tuttavia, il CEO Mark Zuckerberg ha dichiarato che Meta ha pianificato di portare una versione di Horizon Worlds sui telefoni cellulari più avanti nel 2022 nel tentativo di espandere la base di utenti.

Secondo una recente ricerca di mercato gli utenti sono preoccupati dalla concentrazione di dati personali in possesso di Meta e Facebook riguardo il Metaverso. Per una riflessione sul significato della parola Metaverso rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Invece per una analisi sul consolidamento nel mercato dei videogiochi in ottica metaverso è disponibile questo articolo.