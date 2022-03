Asahi Linux si avvia nativamente sui Mac M1

Lo sviluppo di Asahi Linux, il progetto che ha l’obiettivo di effettuare il porting di Linux sui Mac con processore Apple Silicon M1, prosegue speditamente e tutto sembro a buon punto, almeno stando a un video condiviso su Twitter dall’account che cura il porting.

Nel filmato si vede la procedura di installazione e l’avvio che richiede meno di 60 secondi. Un lavoro pazzesco, tenendo conto che la piattaforma di Apple è proprietaria e che Cupertino non fornisce documentazione che permettono agli sviluppatori di comprendere dettagliatamente funzionalità quali l’avvio e la gestione della grafica. Gli sviluppatori stanno da tempo analizzando i componenti uno ad uno e scrivendo da soli i driver necessari.

A un anno di distanza i progressi sembrano notevoli e a quanto pare è persino possibile avviare la macchina con il dual Boot, scegliendo tra macOS e Linux. Gli sviluppatori della distribuzione riferiscono che questa non interferisce in alcun modo con la sicurezza del Mac, che è possibile sfruttare FileVault, eseguire app iOS e guardare Netflix in 4K.

Per chi ama questo tipo di progetti è possibile seguire i progressu su GitHub . È anche possibile dare una mano com offerte susu Patreon o “sponsorizzando” Hector Martin, l’ideatore del progetto (al quale si deve l’installazione di Linux su PS4).