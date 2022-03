LIDL propone il suo hub HomeKit e Zigbee a prezzo popolare

Ora gli hub per la casa Smart li potete comprare pure da Lidl. In Italia non sono ancora arrivati ma già in Olanda è possibile trovarne uno compatibile con HomeKit di Apple e lo standard Zigbee tra gli scaffali dei negozi della catena LIDL, presumibilmente nell’area dove sono esposti gli altri prodotti della linea Silvercrest, dove già da tempo sono in vendita anche altri hub che funzionano invece con Google Home.

Il nuovo hub è piuttosto compatto, di forma quadrata con angoli arrotondati, e si collega direttamente al router di casa. A quel punto è possibile associare molto rapidamente i prodotti Zigbee Silvercrest come lampadine, spine e sensori; una volta accoppiati, saranno visualizzati nell’app Casa di Apple su iPhone e potranno essere usati insieme agli altri accessori compatibili con HomeKit di Apple.

E’ simile agli altri hub di Ikea e Philips Hue però con la differenza, da non sottovalutare, che questi ultimi funzionano principalmente con i prodotti di marca e non con tutti i dispositivi che supportano lo standard Zigbee, che invece comprende una gamma di dispositivi molto più ampia (in attesa dello standard universale CHIP).

Questo hub era inizialmente apparso sul sito web tedesco dell’azienda, ma poi la pagina è sparita fino a tornare online pochi giorni fa. Come dicevamo per il momento è in vendita soltanto nei punti vendita olandesi della catena Lidl e, stando alla scheda tecnica, costa 25 euro. Non è chiaro se e quando arriverà in altri paesi, incluso il nostro. Per il momento in Italia è in vendita quest’altro modello di Silvercrest, compatibile con il protocollo Zigbee 3.0.

