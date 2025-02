L’assicurazione Tesla costa meno con la guida autonoma FSD Supervised

Pubblicità

Forse l’unica cosa che riuscirà a ridurre costi e premi delle assicurazioni auto sarà la tecnologia, negli Stat Uniti con Tesla sta già succedendo: per il momento in solamente due stati USA i proprietari di Tesla ottengono uno sconto sull’assicurazione auto del marchio quando utilizzano Full Self Driving FSD Supervised.

Ricordiamo che sempre in USA Tesla propone la sua assicurazione per auto in 12 stati, mentre al lancio lo sconto per chi usa FSD è disponibile solo in Texas e Arizona. Lo sconto sull’assicurazione Tesla è proposto sia ai proprietari di Tesla che hanno acquistato in pacchetto FSD in un’unica soluzione, sia a quelli che hanno scelto di pagarlo mensilmente in abbonamento.

Il costruttore dichiara di raccogliere alcuni dati dalle auto, sia il totale delle miglia percorse in un mese, sia il totale delle miglia in cui si è viaggiato con FSD attivato. In pratica ogni mese più si viaggia con FSD abilitato, maggiore sarà lo sconto sul premio dell’ assicurazione Tesla.

La percentuale di sconto massima arriva fino al 10% su alcune delle coperture per chi viaggia con FSD abilitato per il 50% o oltre delle miglia totali mensili percorse. Sia Elon Musk che Tesla sembrano sempre più sicuri circa i livelli di prestazioni e la sicurezza raggiunti dalla piattaforma proprietaria FSD.

Secondo l’ultimo report sulla sicurezza delle auto Tesla, quando la tecnologia Autopilot è attivata si registra un incidente ogni 5,94 milioni di miglia, circa 9,56 milioni di km. Questo valore è confrontato la i dati sulla sicurezza stradale nazionale rilevati dagli enti preposti in USA (NHTSA e FHWA) che indicano un incidente ogni 702.000 miglia, circa 1.129.759 km.

Da anni i contestatori di Tesla e Musk sostengono che i report sulla sicurezza della guida autonoma non sono attendibili perché elaborati e formulati internamente solo da Tesla.

Anche se ora Tesla FSD si può usare solo con supervisione umana, l’arrivo della guida autonoma completa Tesla sembra più vicino, sempre almeno In USA. Nell’ultima presentazione de risultati Elon Musk ha dichiarato che il servizio robotaxi senza alcun umano a bordo debutterà in Austin Texas a giugno di quest’anno.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina. Tutte le notizie di macitynet che riguardano auto, veicoli elettrici, mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.