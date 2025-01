Le Tesla quando nascono si parcheggiano da sole

Pubblicità

Come previsto l’ultima trimestrale Tesla non brilla per fatturato e profitti, ridotti dagli ingenti investimenti in AI e sviluppo prodotti, ma non a caso in contemporanea il costruttore ed Elon Musk hanno rilasciato un video che mostra la guida autonoma di livello robotaxi, quindi senza alcun conducente umano, in azione sulle strade private della fabbrica di Fremont in California.

In un video di pochi secondi su X un assaggio di futuro, secondo Musk ormai imminente: le Tesla appena costruite guidano da sole fuori dallo stabilimento, percorrono quasi 1,8 km sulle strade private, evitando ostacoli e dando la precedenza, per andare a parcheggiarsi da sole, in attesa delle spedizioni a concessionari e clienti.

I detrattori di Musk sostengono che si tratta di fuffa di marketing aziendale per parare la brutta notizia del primo calo di vendite Tesla dall’inizio dell’avventura fino a oggi. In ogni caso anche Elon Musk sapeva bene che più che gli scarti percentuali in auto e ricavi, mercato e investitori attendevano buone notizie per questo 2025 appena iniziato.

Teslas now drive themselves from their birthplace at the factory to their designated loading dock lanes without human intervention One step closer to large-scale unsupervised FSD pic.twitter.com/Aj6dHsLaRO — Tesla AI (@Tesla_AI) January 29, 2025

Da tempo i fan di Musk sostengono che Tesla è la società di Intelligenza Artificiale più sottovalutata della Silicon Valley, perché invece di chatbot e assistenti vari, ha già creato il primo sistema robotico in grado di guidare pressoché ovunque. Questo almeno in California dove le ultime versioni di Full Self Driving mostrano miglioramenti notevoli, ma sempre sotto supervisione umana.

Ma potrebbe essere ormai questioni non più di anni ma di pochi mesi, almeno in alcuni stati degli USA. Oltre alla nuova Model Y, già valutata positivamente nelle prime recensioni, durante la presentazione dei risultati Musk ha anticipato che la guida autonoma completa debutterà in Austin Texas entro giugno. Si tratterà di un servizio robotaxi, probabilmente limitato in alcune aree della città.

Accontentato anche chi attendeva una Tesla economica per allargare mercati e clientela, oltre che i numeri di produzione: Elon Musk ha ribadito che due modelli più economici sono già programmati per l’inizio produzione entro la prima metà di quest’anno. Si preannuncia un anno molto interessante nel settore auto.

