Asus anticipa Apple, VivoWatch misura la pressione

Il 25 aprile Apple ha ottenuto un altro brevetto per un sistema di monitoraggio della pressione sanguigna, ma c’è chi potrebbe batterla sul tempo: Asus ha annunciato che la Food and Drug Administration di Taiwan (TFDA) del Ministero della Salute e del Welfare ha approvato il suo sistema per la misurazione della pressione sanguigna applicato a uno smartwatch, ottenendo la licenza per dispositivi medici.

A riferirlo è lo United Daily News di Taiwan, secondo cui in futuro gli utenti di ASUS VivoWatch non solo potranno monitorare i cambiamenti della pressione sanguigna grazie a questa funzione, ma potranno anche inviare al personale medico i risultati delle misurazioni. Xie Mingjie, Chief Operating Officer di ASUS ha così commentato la notizie:

il team di ricerca e sviluppo di ASUS è impegnato in algoritmi lungimiranti e nell’integrazione di apparecchiature software e hardware, mettendo la sicurezza degli utenti e l’efficacia del prodotto in primo piano

La funzione battezzata Asus Blood Pressure per dispositivi mobili potrà essere utilizzata con Asus VivoWatch per creare, registrare, archiviare e visualizzare informazioni sull’andamento della pressione sanguigna e misurare la pressione sistolica e diastolica di chi lo indossa. Questa funzione potrà essere abilitata aggiornando Asus HealthConnect.

La versione aggiornata per Asus VivoWatch 5/SP è stata lanciata ufficialmente su Google Play Store e Apple Store, mentre quella per VivoWatch 5 AERO dovrebbe essere rilasciata entro la fine di questo mese.

La funzione utilizza i sensori dei dispositivi Asus per calcolare la portata del sangue nelle arterie e la pressione delle pareti dei vasi sanguigni quando il cuore batte. Secondo test interni, la precisione è migliore di oltre il 12% rispetto a quella che si otterrebbe con un dispositivo con singolo sensore ed è inoltre conforme agli standard internazionali per i monitor della pressione arteriosa non invasivi come AAMI / ANSI / ISO 81060-2.

Del resto Vivo non è la prima a investire su questa tecnologia, considerando che già a IFA 2022 Huawei aveva presentato il suo orologio con misurazione della pressione. Non solo, già nel 2019 in Italia arrivò Omron HeartGuide, l’orologio in grado di misurare la pressione sanguigna, in grado di tenere in memoria fino a 100 letture.

