iliadbusiness, l’offerta per professionisti, partite IVA e aziende

Come atteso da diversi mesi a questa parte arriva iliadbusiness, la prima offerta dell’operatore che ha stravolto il mercato della telefonia mobile in Italia, che ora amplia la sua proposta a professionisti, partite IVA e aziende.

In questo articolo trovate le fotografie e i primi dettagli raccolti dall’inviato di macitynet che partecipa all’evento a Milano. Dal palco l’amministratore delegato Bendetto Levi ha illustrato tutte le distorsioni e i costi nascosti che le aziende devono sostenere, con bollette a sorpresa e con difficoltà a interagire con i sevizi di assistenza.

Costi nascosti e assenza di trasparenza che gli utenti mobile italiani ben conoscono e che molti hanno risolto definitivamente passando a iliad. Da sempre infatti l’operatore insiste sulla massima trasparenza, zero rimodulazione e zero costi nascosti, punti e strategia che iliadbusiness ora rende disponibili anche per aziende e professionisti.

I primi piani iliadbusiness

Il primo piano battezzato Business Giga 220 per connessioni 4G, 4G+ e 5G include come sempre minuti e SMS illimitati, 15GB aggiuntivi di traffico dati in roaming in Unione Europea, oltre a 5G di dati in 30 paesi extra UE: il tutto a 11,99 euro al mese. Nel prezzo rientrano 300 minuti per chiamate dall’Italia verso fissi e mobile in 51 Paesi e assistenza dedicata: i consulenti iliad rispondono 24 ore al giorno al nuovo numero 176.

L’offerta mira ai paesi più strategici per i business Extra UE delle imprese italiane con 5GB di traffico dati e 60 minuti di chiamate inclusi in roaming in 30 paesi tra cui: Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada e Brasile.

iliad è il primo operatore business in Italia a includere l’opzione per tenere attive le SIM solo quando utile, come ad esempio accade per le attività stagionali, con la possibilità di sospendere temporaneamente – fino a 24 mesi – una o più SIM. La SIM potrà essere, poi, riattivata direttamente dall’Area Personale, in pochi clic, pagando 4.99€ + IVA.

Tutti gli utenti business che sottoscriveranno almeno un’offerta Business Giga 220, potranno accedere all’ Offerta Business Dati 180 che prevede 180 GB in 4G, 4G+ 5G in Italia, 15 GB dedicati in EU e 5GB dedicati in 30 Paesi extra EU, a 9,99€ +IVA al mese. Chi lo desidera può sottscrivere l’abbonamento a McAfee Business Security per la protezione completa da virus e minacce online su 3 dispositivi a 1,99€ + IVA al mese per ogni licenza.

L’offerta iliadbusiness è attivabile da subito da qui o chiamando il numero dedicato 176, oltre che negli store iliad.

La eSIM iliad arriva a brevissimo

Nella sessione di domande e risposte a fine evento l’AD Benedetto Levi ha dichiarato che la eSIM di iliad arriverà a brevessimo, ma che l’operatore non proporrà bundle con smarpthone.

