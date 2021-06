Asustor Drivestor Pro, nuovi NAS per famiglia e piccoli uffici

Asustor, costruttore di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek, annuncia la disponibilità della nuova serie di NAS Drivestor Pro.

Caratterizzati da un design accattivante e disponibili sia in versione 2 bay (Drivestor 2 Pro), sia 4 bay (Drivestor 4 Pro), questi nuovi NAS, grazie all’adozione della CPU Quad-Core Realtek RTD1296 a 1,4 GHz, a 2 GB di memoria DDR4, alla connettività 2,5 Gigabit e alla possibilità di effettuare la sostituzione degli hard disk a caldo, questi nuovi NAS firmati ASUSTOR sono in grado di offrire ottoime prestazioni in ogni tipo di situazione e contesto.

In ambito domestico, ad esempio, grazie alla transcodifica video 4K H.265 e alla nuova funzionalità Media Mode, i video di tutta la famiglia e i film archiviati sui nuovi Drivestor 2 e 4 Pro potranno essere visualizzati con fluidità su smart TV, tablet e smartphone. Con Photo Gallery 3, invece, è possibile archiviare le foto di tutta la famiglia, senza doversi preoccupare di acquistare spazio cloud, e mantenere organizzato il proprio archivio fotografico, creando in pochi istanti album riconoscibili a colpo d’occhio, grazie alle miniature sulla foto di copertina, con la possibilità di condividere poi le immagini presenti sul NAS sui propri canali social.

I NAS della serie Drivestor Pro sono indicati come ideali anche come soluzioni di backup per professionisti e piccoli uffici, infatti, app come DataSync Center e Cloud backup Center, consentono di mantenere al sicuro i propri dati, archiviandoli sia online, sia offline. Sul versante sicurezza sono supportate le connessioni crittografate HTTPS, che mettono al riparo da attacchi del tipo man-in-the-middle. Snapshot Center, inoltre, grazie al supporto iSCSI e EZ Sync, consente di effettuare in qualunque momento il ripristino alle versioni precedenti di documenti importanti che possono essere stati involontariamente modificati o danneggiati.

Ulteriori plus che i NAS Drivestor 2 e 4 Pro mettono a disposizione sono poi offerti da EZ Connect, che in modo semplice e immediato consente di accedere ai contenuti del proprio NAS da ovunque ci si trovi e le funzionalità di Wake on WAN e Wake on LAN, che permettono di abilitare l’accensione delle unità sia dall’esterno che dall’interno della propria casa o ufficio, assicurando un sicuro risparmo energetico e aumentando al contempo la longevità del proprio hardware, che potrà essere mantenuto a riposo quando non lo si utilizza.

I Drivestor 2 e 4 Pro, inoltre, sono i primi NAS ASUSTOR ad arrivare di serie con il nuovo sistema operativo ADM 4.0, che ha introdotto numerosi aggiornamenti e migliorie sul fronte della sicurezza e delle prestazioni, nonché aggiornamenti di OpenSSL e Samba. Altre novità riguardano l’interfaccia utente, il monitoraggio delle attività e le funzioni di ricerca, che hanno ulteriormente migliorato l’esperienza d’uso complessiva di questi NAS.

I nuovi Drivestor 2 Pro (AS3302T) e 4 Pro (AS3304T) saranno disponibili in Italia nella prima metà di luglio con prezzi al pubblico rispettivamente di 269 Euro e 379 Euro IVA compresa. Numerosi NAS Asustor sono disponibili nello store ufficiale da questa pagina di Amazon.

