Audi, la stampa 3D arriva sulle linee di produzione

Permettere a ogni tecnico di creare lo strumento di lavoro di cui ha bisogno con la stampa 3D, senza necessità di una preparazione specifica: è l’obiettivo del progetto sviluppato dagli specialisti della stampa 3D dello stabilimento Audi di Böllinger Höfe insieme a trinckle, un’azienda di Berlino che si occupa di creare software di progettazione innovativi.

La Audi e-tron GT è la prima auto per cui la stampa 3D ha un ruolo centrale nella preparazione alla produzione di serie: tutti gli strumenti necessari all’assemblaggio e al pre-assemblaggio vengono realizzati più velocemente del solito e saranno già pronti all’inizio della produzione.

Con il nuovo software non è necessario il lungo processo di modellazione degli strumenti con i programmi CAD, (Computer-Aided Design, ossia progettazione assistita dall’elaboratore) ed è così possibile ridurre il tempo di progettazione dell’80%. Il software è calibrato sulle necessità specifiche della casa automobilistica ed è parte integrante del processo di digitalizzazione dell’impianto.

Nel caso della Audi e-tron GT, che dalla fine del 2020 verrà prodotta a Böllinger Höfe insieme alla Audi R8, gli specialisti della stampa 3D stanno lavorando fianco a fianco con i colleghi della pianificazione di processi e assemblaggio, ma anche con il team responsabile della pre-produzione.

Uno degli attrezzi stampati in 3D sarà usato nel pre-assemblaggio dei compressori dell’aria condizionata e dei tubi di raffreddamento. Tutti i componenti vanno allineati con la massima precisione durante il montaggio e fino ad ora questa operazione era possibile solo con l’aiuto di un collega. Ma con il “telaio” realizzato su misura dotato di una morsa integrata, tutti i componenti sono mantenuti nella posizione corretta.

I materiali utilizzati soddisfano un’ampia gamma di requisiti e rispondono agli standard più elevati. Con la stampa 3D si producono non solo utensili particolarmente solidi contenenti fibra di vetro, ma anche quelli con materiali ad isolamento elettrostatico che hanno un’alta conducibilità e sono usati per i componenti più sensibili. Il nuovo software è attualmente in uso alla Audi Sport GmbH di Böllinger Höfe, ma verrà gradualmente introdotto in tutto il Gruppo Volkswagen. Sempre a Neckarsulm è già in uso un altro software per la gestione intelligente degli ordini che arrivano al reparto stampa 3D.

