Uma Thurman in arrivo su Apple TV+ con la serie drammatica Suspicion

Uma Thurman arriverà su Apple TV+: la multinazionale di Cupertino ha ordinato una nuova serie tv drammatica intitolata Suspicion, in cui la star di Pulp Fiction sarà la protagonista.

Suspicion è un thriller ad alta tensione, che mette al centro la storia del rapimento del figlio di un’importante donna d’affari americana, interpretata da Uma Thurman. Il rapimento di suo figlio, Leo, che ha ventun anni, avviene in un grande e lussuoso hotel nel centro di New York, viene ripreso in un video, pubblicato online, e diventa virale. Quattro cittadini britannici che soggiornano nell’hotel diventano i principali sospettati e il tempo dirà se sono veramente coinvolti nella vicenda.

La serie è ispirata a una pluripremiata serie israeliana intitolata False Flag, creata da Amit Cohen e Maria Feldman. Nella nuova produzione per Apple TV+ oltre a Uma Thurman, compariranno nel cast Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elyes Gabel (Scorpion), Elizabeth Henstridge (Agents of Shield) e Angel Coulby (Dancing on the Edge). Rob Williams sarà lo show runner, Chris Long il regista e Darin McLeod si occuperà della produzione.

Quando Suspicion sarà disponibile al grande pubblico, l’utente avrà bisogno di un abbonamento al servizio Apple TV+ per poterlo guardare. A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

