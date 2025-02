AweCleaner è l’utility per spremere e gestire al massimo il Mac

Pubblicità

Oltre 200.000 utenti Mac utilizzano AweCleaner perché da anni è una delle migliori utility per ripulire, ottimizzare e velocizzare i computer della Mela, in più offre una serie di controlli rapidi per macOS che tornano utili per velocizzare il lavoro ogni giorno: grazie alla super promozione BundleHunt invece del prezzo di listino di 69,95 dollari questa utility si può compare a solamente 1,5 dollari.

Tranquillizziamo subito chi teme rischi per la privacy e la sicurezza dei propri dati, o anche semplicemente pesanti processi costantemente in esecuzione. L’ampio e storico parco di utenti Mac conferma che si tratta di una utility molto sicura e anche molto leggera.

Per liberare spazio su disco e rendere il computer più snello e veloce, l’app scansiona in modo approfondito l’intero Mac per individuare ogni byte spazzatura, che sia a livello di sistema, di singola app, negli archivi iTunes, nel cestino del Mac fino alla spazzatura nella posta elettronica.

Agli strumenti di pulizia si affiancano altre otto funzioni per velocizzare e anche per gestire il Mac:

Power Uninstaller – Disinstalla le applicazioni indesiderate e rimuovi tutti i residui

Duplicate Finder – Trova ed elimina i file duplicati sul Mac

Large File Finder – Trova e rimuove file di grandi dimensioni inutili per ottenere più spazio libero su disco

Disk Manager – Gestisci le informazioni del disco e formatta l’unità disco su Mac

Memory Optimizer – Esci da tutte le app e dai processi con un clic per liberare memoria

Startup Manager – Gestisci gli elementi di avvio per migliorare la velocità di avvio del Mac

Internet Cleanup – Elimina rapidamente la cronologia di navigazione, insieme alle tracce delle attività online e offline

File Shredder – Elimina definitivamente file e cartelle sensibili su Mac per impedire il recupero dei dati

Infine l’utente dispone di un quadro di controllo per effettuare al volo alcune azioni rapide utili più di frequente. Tra queste nasconde in un colpo tutte le icone e i desktop pù confusi, nasconde la barra Dock del Mac, abilità al volo Dark Mode, mostra i file nascosti, mantiene il Mac acceso evitando che entri in modalità screen saver o risparmio energetico, disabilita tutte le notifiche del Mac e altre ancora.

Apprezzata da anni, l’utility AweCleaner è proposta al prezzo di listino di 69,95 dollari, circa 67 euro: grazie alla promozione BundleHunt è possibile acquistare la licenza a vita (inclusi aggiornamenti a vita) di questa utility con uno sconto di circa il 98% a solamente 1,5 dollari, all’incirca lo stesso importo in euro.

In più se acquistate fino 30 Dollari di software per Mac, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale.

Le altre offerte software per Mac

Tra gli altri software in promozione su BundleHunt vi abbiamo già segnalato: