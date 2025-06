Spotify all’attacco di Apple anche nella qualità sonora

La sfida tra Spotify e Apple Music entra in una nuova arena: la qualità sonora. Dopo anni di duello su abbonamenti, interfacce, modelli di business ed anche in chiave legale, ora il confronto si gioca anche sul piano tecnico.

Un riferimento nascosto nel codice di Spotify lascia immaginare l’arrivo, ancora non confermato, di uno streaming lossless per competere con l’offerta di Apple Music, un passaggio promesse da anni ma materializzato in realtà

Il termine lossless indica una qualità audio che conserva tutti i dati originali, a differenza delle tecniche di compressione con perdita usate dalla maggior parte dei servizi di streaming. È lo stesso livello di fedeltà del CD, ed è particolarmente apprezzato dagli audiofili.

A segnalare la novità è stato l’account X di Spicetify, uno strumento a linea di comando che permette di personalizzare il client Spotify. Analizzando una nuova versione dell’app desktop e del player web, sono stati individuati riferimenti espliciti al lossless, benché non ancora attivi per gli utenti.

In una schermata condivisa su X, il termine “lossless” appare nella barra laterale per il collegamento di un dispositivo. In un secondo screenshot, compare come opzione nella sezione qualità dello streaming nelle impostazioni. Secondo Spicetify, la funzione sarebbe compatibile con Spotify Connect (che consente di controllare la riproduzione su altri dispositivi tramite WiFi) e con il player web.

Spotify HiFi era stato annunciato nel 2021 con l’obiettivo di offrire audio ad alta risoluzione, ma il progetto non è mai stato ufficialmente lanciato. Nel 2024, il CEO Daniel Ek aveva parlato di una versione “deluxe” in fase di sviluppo per gli utenti più esigenti. A ciò si aggiungono le dichiarazioni del Chief Business Officer Alex Norstrom, che aveva recentemente fatto riferimento a nuove formule premium in arrivo.

Apple offre l’audio lossless (fino a 24-bit/192 kHz) dal 2021: chi ha un abbonamento a Apple Music può ascoltare gran parte del catalogo anche in qualità lossless senza costi aggiuntivi.