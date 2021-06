Come attivare Audio Spaziale e Lossless Audio su Apple Music

Subito dopo la presentazione Apple per l’apertura lavori WWDC21 è iniziato il rilascio del supporto per Audio Spaziale e Audio Lossless su Apple Music, ora disponibile per tutti gli abbonati: l’arrivo di queste nuove funzioni per l’ascolto in alta qualità è stato annunciato da Cupertino il 17 maggio.

Nelle ore immediatamente successive al keynote WWDC21 è iniziato il rilascio del supporto che risultava disponibile solo per alcuni utenti, ma già oggi tutti gli abbonati di Apple Music, a pagamento o anche tramite il periodo di prova gratuito, possono iniziare ad ascoltare musica e brani preferiti con queste tecnologie.

Non tutti però potrebbero riceverlo subito: in ogni caso occorre aggiornare all’ultima versione di iOS, altri utenti indicano che le novità sono apparse dopo un riavvio del dispositivo, altri ancora segnalano che con il riavvio non è apparso nulla. Così anche se Apple ha già iniziato il rilascio del supporto per Audio Spaziale e Lossless Audio per Apple Music probabilmente occorre pazientare un po’.

Per introdurre le novità agli abbonati Apple ha creato delle pagine che illustrano i miglioramenti nell’ascolto e propone anche una serie di playlist per diversi generi musicali che contengono brani già nel nuovo formato. Nelle guide audio e testuali sono fornite le indicazioni su cuffie, auricolari e dispositivi audio supportati.

In ogni caso prima di poter procedere con l’ascolto con Audio Spaziale e Lossless Audio su Apple Music occorre aprire Impostazioni ed entrare nella sezione Musica per attivare e configurare i parametri di funzionamento: gli utenti che non hanno ancora ricevuto il supporto non vedranno comparire le impostazioni per Dolby Atmos e Audio Lossless. A questo punto potrebbe essere semplicemente necessario aggiornare iPhone all’ultima versione di iOS.

Per Dolby Atmos è possibile scegliere Sempre attivo, spento oppure Automatico, in quest’ultimo caso la riproduzione avviene sempre con Dolby Atmos quando il nostro dispositivo riconosce di essere collegato a cuffie o auricolari AirPods o Beats compatibili. Per altri marchi di accessori audio potrebbe essere necessario scegliere la modalità Sempre attivo.

Un’altra sezione delle Impostazioni è dedicata all’Audio Lossless: l’utente può scegliere di attivarlo ma viene avvisato che il consumo di dati aumenterà sensibilmente. Poco più in basso possiamo scegliere se attivare o meno Audio Lossless quando siamo sotto copertura Wi-Fi, con collegamento dati cellulare e anche quando effettuiamo il download dei brani.

