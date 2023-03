Audio spaziale nelle auto, Apple in trattativa con le case automobilistiche

A ottobre dello scorso anno Apple ha annunciato una partnership con Mercedes-Benz per offrire un’esperienza sonora in auto di altissimo livello con Dolby Atmos, offrendo l’audio spaziale in diversi modelli del produttore tedesco (EQA, EAE, Classe S e Maybach, modelli non esattamente entry level).

In occasione della presentazione dell’app Apple Music Classical, il quotidiano finanziario francese Les Échos riferisce di avere avuto conferma di accordi di quelli già siglati con Mercedes-Benz, anche con altre case automobilistiche.

Les Échos non indica se la fonte dell’indiscrezione è Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats, ma la voce non sorprende.

Resta da capire quali saranno i requisiti per avere l’audio spaziale: nelle Mercedes l’integrazione dell’audio immersivo Dolby Atmos è possibile per i sistemi audio Burmester high-end 4D e 3D. Una classica vettura top-end come Classe S o EQS può essere dotata di un sistema audio Burmester High-End 4D-surround con 39 altoparlanti, con ovvii vantaggi in termini di qualità sonora.

La Mercedes-Maybach edizione Virgil Abloh, auto di lusso creata dall’ex designer di Louis Vuitton, è una delle prime al mondo a offrire l’audio 3D e 4D, include 31 altoparlanti, di cui 6 pensato specificatamente per riprodurre l’audio 3D dall’alto dell’abitacolo; altri 4 altoparlanti sono, invece, posti vicino all’orecchio degli uditori e incorporati nei sedili anteriori. La potenza complessiva dell’impianto è di 1750 watt di potenza.

Apple Music Classical è indicata come una nuova app di streaming musicale standalone “progettata per offrire a ogni appassionato di musica classica l’esperienza di ascolto che merita”. Gli abbonati ad Apple Music possono trovare facilmente qualsiasi registrazione “nel più vasto catalogo di musica classica al mondo” con una ricerca completamente ottimizzata; possono godere della più elevata qualità audio disponibile e ascoltare molti dei brani classici preferiti in un modo completamente nuovo con l’audio spaziale immersivo; possono sfogliare playlist curate da esperti, biografie approfondite di compositori e descrizioni di migliaia di opere; e molto altro ancora.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Music Classical è in questo approfondimento di macitynet.