L’Audio Spaziale di Apple nei veicoli di Mercedes-Benz

Apple e Mercedes-Benz hanno annunciato che l’Audio Spaziale di Apple Music con supporto Dolby Atmos è per la prima volta disponibile come esperienza nativa per alcune vetture Mercedes-Benz.

Apple Music con supporto all’Audio Spaziale è offerto nel sistema infotainment MBUX dei modelli Mercedes-Maybach, nei SUV EQS e EQS, e nelle berline EQE, e nelle Classe-S, promettendo l’integrazione in queste vetture di audio con una qualità “migliore di una sala da concerti”, e ai conducenti “una esperienza di ascolto completamente immersiva, con suono multidimensionale di impareggiabile chiarezza”.

La partnership, annunciata domenica 16 ottobre, permette di offrire il supporto dell’Audio Spaziale con i sistemi di infotainment delle vetture; anziché fare affidamento a sistemi di tracciamento della testa come quelli integrati nelle AirPods, o nelle AirPods Max, consente di sfruttare gli altoparlanti delle auto per offrire l’esperienza audio surround.

“La qualità audio è estremamente importante per Apple Music, ed è per questo che siamo entusiasti di lavorare con Mercedes-Benz per rendere l’Audio Spaziale di Apple Music disponibile nativamente nelle auto per la prima volta”, ha riferito Oliver Schusser, vice presidente di Apple responsabile Apple Music e Beats. “L’Audio Spaziale sta rivoluzionando il modo in cui artisti creano e gli appassionati ascoltano la musica, una esperienza impossibile da spiegare a parole: dovete sentirla voi stessi per apprezzarla”.

“Abbiamo unito le forze per offrire ai nostri clienti una esperienza musicale di riferimento ineguagliabile nell’industria”, ha dichiarato Markus Schäfer, chief technology officer e membro del Consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group. “Siamo orgogliosi che i nostri veicoli saranno i primi dispositivi non di Apple a vantare l’Audio Spaziale immersivo con Dolby Atmos. Questa esperienza impeccabile mostra come l’in-car entertainment può arrivare a nuovi emozionanti livelli integrando perfettamente hardware e software”.

I conducenti di Mercedes-Benz che hanno un abbonamento a Apple Music possono già ora avere accesso a una selezione in crescita di brani e album in formato Audio Spaziale con musica per tutti i generi, inclusa hip-hop, country, Latina, pop e musica classica.

La Mercedes-Maybach edizione Virgil Abloh, auto di lusso creata dall’ex designer di Louis Vuitton, è una delle prime al mondo a offrire l’audio 3D e 4D, include 31 altoparlanti, di cui 6 pensato specificatamente per riprodurre l’audio 3D dall’alto dell’abitacolo; altri 4 altoparlanti sono, invece, posti vicino all’orecchio degli uditori e incorporati nei sedili anteriori. La potenza complessiva dell’impianto è di 1750 watt di potenza. Questa stessa tecnologia sarà disponibile anche su altre vetture dello stesso produttore.