Lampada LED multicolore con controlli touch lo sconto a 22,99 euro scade domani

Una lampada da comodino che trova spazio anche in salotto. E’ la Aukey LT-T6, un prodotto che la nostra redazione ha avuto modo di toccare con mano e che ancora per poche ore, grazie ad un codice, comprate in sconto a soli 22,99 euro.

Se volete dare uno sguardo alla nostra galleria fotografica o scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto cliccate qui per leggere la recensione. Si tratta, in breve, di un’ottima lampada che per design e funzionalità, ben si accosta in qualsiasi ambiente.

E’ facile da usare in quanto basta sfiorare la base metallica per accenderla e variare di intensità per la luce bianca, con tonalità calde ottime per la lettura serale, o per attivare la modalità multicolore ed eventualmente bloccare la luce ad un colore in particolare.

Questa lampada è in vendita su Amazon per 29 euro ma, come accennato, potete comprarla spendendo meno: non dovrete far altro che inserire il codice 85FV9CTE nel carrello prima dell’acquisto per pagarla così soltanto 22,99 euro. Lo sconto scade alla mezzanotte di domani 14 agosto.