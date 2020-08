I nuovi TV 4K TCL offrono Mini-LED a 120Hz a prezzi accessibili

TCL ha svelato la sua gamma di TV 4K serie 6 con specifiche accattivanti, che sicuramente avvicineranno il pubblico dei gamer e non solo, tutte proposte a prezzi competitivi. Per cominciare, impiegheranno tecnologia QLED Mini-LED con un massimo di 240 zone di retroilluminazione locale. Ciò offrirà una luminosità maggiore rispetto agli OLED, con un migliore controllo del contrasto rispetto ai normali TV QLED. Insieme a Dolby Vision, HDR10 e HLG, l’utente potrà guardare film con migliori colori e meno strani artefatti di illuminazione.

I televisori della serie 6 sono anche i primi con la modalità di gioco certificata THX . Questa funzione garantisce una elevata fedeltà per colore, tono e immagini, oltre a riduzione di vibrazioni e sbavature, con una rapida latenza tra le transizioni chiare e scure. THX e TCL hanno anche collaborato per ottimizzare le modalità di gioco dei televisori per la massima saturazione, luminosità e vivacità. Offrono anche frequenze di aggiornamento variabili (fino a 120 Hz) e impostazioni della modalità di gioco automatica, il che significa che dovrebbero funzionare bene con le prossime console in arrivo sul mercato, Xbox Series X e Playstation 5. I prezzi delle TV TCL 4K serie 6 di TCL sembrano anche ragionevoli. Considerando che la tecnologia Mini-LED è ancora piuttosto all’avanguardia, la serie 6 del 2020 parte da 649 dollari per il modello da 55 pollici, mentre i televisori da 65 pollici e 75 pollici costeranno rispettivamente 899 e 1.399 dollari.

TCL ha anche presentato i televisori della serie 5 con prezzi ancora più bassi. Qui si trova la tecnologia QLED, anche se con meno dimming zone (fino a 80), insieme al supporto a Dolby Vision e a un design senza cornice. Tuttavia, il modello da 50 pollici parte da appena 400 dollari. L’azienda vende anche modelli da 55, 65 e 75 pollici rispettivamente a 450, 630 e 1.100 dollari.

