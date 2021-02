Auricolari 1More Stilish a metà prezzo: 34,99€

Se desiderate un paio di auricolari di alta qualità spegnendo davvero pochissimo, andate su Amazon dove sono in offerta a 34,99 euro, grazie ad un coupon, gli 1More X Nubia. Stiamo parlando di una versione rebrandizzata Nubia delle 1More Stilish che Macitynet ha recensito molto favorevolmente qualche tempo fa.

Frutto del lavoro di 1More, un marchio divenuto ormai celebre fra gli appassionati di musica per l’eccelso rapporto qualità prezzo che ha sempre contraddistinto i suoi prodotti (non a caso fra gli investitori del brand possiamo annoverare la tentacolare Xiaomi), le 1MORE Stylish, sfidano il mercato dominato dalle Apple Airpods offrendo una serie di funzioni di sicuro interesse come un sistema di ricarica rapida (in soli 15 minuti permette di raggiungere l’80% della ricarica completa), connettività Bluetooth 5.0, microfono con tecnologia MEMS e DSP che permette di sopprimere il rumore ambientale durante le chiamate, pulsanti multifunzionali sulla scocca, mentre per gli amanti della musica le emozioni sono garantite da driver dinamici da 7mm in titanio, per suoni ricchi ma bilanciati.

Con un ricarica completa consentono fino a 6.5 ore di ascolto, mentre la custodia di ricarica permette fino a tre ricariche complete.

L’offerta è imperdibile: solitamente vendute a 70 euro circa, sono ora in sconto a metà prezzo quindi 34,99 euro. Basta cliccare il coupon che trovate sotto il prezzo.