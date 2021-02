PhotoMath, app che risolve problemi di matematica riceve un mega finanziamento

Gli sviluppatori di Photomath, un’app per l’apprendimento della matematica, hanno ottenuto un round di finanziamento da 23 milioni di dollari; la raccolta di capitale per la cosiddetta “Early Growth (round di finanziamento “di serie B” per fornire abbastanza capitale per “scalare” e raggiungere un determinato traguardo), servirà a far crescere la startup, migliorare gli investimenti nelle funzionalità di Intelligenza Artificiale e occuparsi più a fondo dello sviluppo del prodotto e del relativo marketing.

Venturebeat riferisce che, durante la pandemia, Photomath è stata scaricata ben 220 milioni di volte. La società che sviluppa l’app è nata nel 2014, fondata da Damir Sabol, un padre che cercava un modo per aiutare il figlio con i compiti di matematica. Sabol, un cittadino Croato, ha in precedenza fondato altre aziende, una delle quali è PhotoPay (ora Microblink), un’app per i pagamenti da dispositivi mobili con il riconoscimento dei testi. Damir, con i co-fondatori della nuova azienda, ha sfruttato la tecnologia integrata in PhotoPay per creare algoritmi in grado di risolvere problemi di matematica, creando uno strumento per migliorare l’apprendimento del figlio.

Usando tecnologie di computer vision e la fotocamera dello smartphone, Photomath è in grado di leggere e risolvere problemi di matematica, mostrando animazioni su come procedere e indicando come approcciare vari quesiti. Il nucleo del risolutore matematico è concepito dal punto di vista di un essere umano e le soluzioni, con un linguaggio specifico che permette di individuare procedure per la soluzione di un problema.

L’app è in grado di tenere conto di svariati problemi di calcolo complessi e integra un calcolatore “smart” che consente all’utente di indicare o modificare con la tastiera un problema scansionato. Grafici dell’app aiutano a visualizzare meglio i problemi e sono stati preparati da un team interno di insegnanti di matematica che hanno elaborato nuovi metodi didattici e sviluppato i framework per la soluzione dei problemi di matematica.

Photomath è scaricabile gratuitamente dall’App Store; “pesa” 66,3MB, richiede iOS 12/iPadOS 12 o versioni successive e lo sblocco delle funzionalità complete richiede 10,99 euro l’anno.