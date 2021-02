Recensione Taotronics Laptop Standing Desk, smart working comodo e intelligente

Chi scrive ammette che adora fare colazione a letto, con tè e brioche, e che subito dopo odia doversi alzare, vestire e andare sulla postazione in ufficio: quindi ha abbracciato con fervida gratitudine l’arrivo di questo Taotronics Laptop Standing Desk, un tavolino da lavoro comodo per chi ama poltrire a letto, ma utile anche in altre circostanze.

Arrotondato

Il Taotronics Laptop Standing Desk arriva all’interno di una scatola che è solo protettiva: non c’è nulla da montare e anzi, il tavolino una volta tolto dal nylon è subito pronto, basta alzare le due gambe ripiegate su se stesse.

Il modello arrivato in redazione è quello Black, anche se di nero ha ben poco: il materiale del tavolo è in fibra di legno e la superficie del tavolo è coperta con una pellicola in PVC per proteggere la superficie del tavolo da graffi. I colori sono un marrone molto scuro striato per il tavolo e un grigio chiaro per la cintura esterna e per le gambe.

Le dimensioni del Taotronics Laptop Standing Desk sono abbastanza generose e adatte a tutte le taglie: 60×33 centimetri, per un peso di 2,5 Kg, anche se ne può ospitare altri 10 sopra (più che sufficienti per un laptop, mouse, bottiglia d’acqua, hub, iPad, webcam, microfono, Libri e molto altro).

Comodo e capiente quando usato aperto, forse un po’ ingombrante quando lo si mette via (specie per gli angoli grazie ai quali fa fatica a stare in piedi). Il supporto è contraddistinto da una superficie rettangolare con angoli arrotondati, circondata da un bordo in plastica, con due gambe regolabili in altezza e angolazione.

Dall’ozio alla necessità

Il Taotronics Laptop Standing Desk è facile da posizione anche se si ha qualche limite di mobilità; il che significa che il meccanismo è molto semplice da usare anche da soli: se siete a letto, potete raccoglierlo da terra e posizionarlo correttamente senza contorsionismi.

Una volta collocato è possibile regolare l’altezza in cinque posizioni grazie ad un fermo e quattro angolazioni (da 0° a 35° grazie ad un altro fermo): consigliamo di fare entrambe le operazioni prima di allestire tavolo, perché durante questa fase servono entrambe le mani.

I piedi sono molto larghi e, se in un divano piccolo possono magari dare un po’ di fastidio, nel letto sono a loro agio, tra coperte e cuscini, e allo stesso modo offrono un grande senso di stabilità quando usati su un tavolo per chi necessita di un leggio durante un webinar o una conferenza per alzare la parte del tavolo.

Accessori inclusi

La cintura in plastica rigida che contorna il Taotronics Laptop Standing Desk serve sia per reggere l’intera struttura sia anche come ricettacolo di interessanti accessori durante l’uso da distesi.

Due ganci alla base permettono di bloccare il computer se usiamo il tavolo con una certa angolazione (il computer tenderebbe a scivolare, i ganci lo fermano alla base) per meglio posizionare display e webcam.

Tra i due ganci c’è una piccola zona con uno spessore minore, per favorire l’uso del trackpad (che di solito è centrale) anche se, allo stesso modo, nella parte destra trova posto una zona in gomma morbida dove di solito appoggia il polso (per chi usa il mouse).

La parte degli accessori sembra superflua ma alla fine si tratta di qualche cosa di utile perché, nell’uso da distesi, le dinamiche con il tavolo sono molto rispetto a quando si sta seduti davanti ad una scrivania e di conseguenza anche le esigenze per una buona postura, comoda e che ci permetta di lavorare, sono pure differenti.

Considerazioni

Chi scrive ha subito una operazione qualche mese fa che lo ha costretto a letto in modo quasi stabile per circa tre settimane, nelle quali abbiamo comunque continuato a lavorare in modo però molto meno fruttuoso rispetto alla scrivania (dove tornavamo ogni tanto).

La scelta di restare a letto o stare sudi su un divano e operare con il computer può essere dettata da motivazioni puramente soggettive, ma anche da necessità inderogabili, e un accessorio come il Taotronics Laptop Standing Desk diventa, in questa ottica, essenziale.

Noi lo abbiamo provato anche nella veste di leggio sopra un tavolo, per delle riprese video, e dobbiamo dire che ha un indubitabile utilità: considerato il costo, davvero ininfluente per l’aiuto che offre, per noi è uno di quegli accessori da tenere sempre pronto all’occorrenza, perchè alla prima occasione si ripaga alla grande.

Pro:

• Non è bellissimo, ma è molto comodo e pratico

• La struttura è personalizzabile

• Gli accessori sono interessanti

Contro:

• Un po’ ingombrante quando non in uso

Prezzo:

• 39,09 Euro (Modello Black)

• 42,49 Euro (Modello Burlywood)

Taotronics Laptop Standing Desk è disponibile presso Amazon.it nelle versioni Burlywood e Black, entrambi attualmente in offerta a tempo.