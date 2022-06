Lightyear 0, l’auto a pannelli solari andrà presto in produzione

Lightyear 0 è il nome di quella che è indicata come la prima vettura al mondo a pannelli solari e che dovrebbe entrare a breve in produzione e che mira a rendere ancora più complete le vetture elettriche grazie alla possibilità di contare su di un livello di carica aggiunta offerto dall’energia solare.

La vettura in questione è stata ideata da un’azienda olandese che ha annunciato la produzione di quello che prima era solo un concept noto come Lightyear One, una vettura in grado di ricaricarsi da sola grazie alla presenza di pannelli solari distribuiti sulla carrozzeria.

Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 250.000 € ma l’azienda ha già riferito di una futura vettura che dovrebbe arrivare nel 2025 e costare sui 30.000 €.

In condizioni ottimali i pannelli solari dovrebbero fornire circa 70 km di percorrenza aggiuntiva al giorno; in condizioni climatiche nuvolose per chi percorre un tragitto medio di 35km al giorno, secondo il produttore è possibile guidare per due mesi prima di pensare alla ricarica; nei paesi più soleggiati, con la media di km giornalieri prima indicata, l’utente potrebbe arrivare a 7 mesi prima di dover pensare alla ricarica.

A seconda del clima, Lightyear 0 può dunque percorrere tra i 6.000 e gli 11.000 chilometri l’anno sfruttando esclusivamente energia solare. Questa particolare vettura verrà prodotta in serie limitata a 946 esemplari.

Il look (qui i dettagli) è tipo berlina da 5m tipo fastback, con coda allungata e ruote posteriori parzialmente coperte (elemento che dovrebbe favorire l’aerodinamica). La superficie di tutta la carrozzeria è rivestita da pannelli solari, per un totale pari a 5 mq, elementi che permettono di generare 5,311 kWh di energia al giorno.

La ricarica può avvenire alla presa domestica offrendo in un ora 32 km di percorrenza, che passano a 200km nei sistemi di ricarica pubblicata e 520km nelle e infrastrutture di ricarica rapida. Il produttore riferisce di prestazioni che passano da a 100 km/h in 10 secondi e velocità massima di 160 km/h.

La variante più economica che dovrebbe arrivare entro il 2025 dovrebbe integrare una batteria più compatta; l’autonomia del futuro modello dovrebbe essere inferiore ma compensata da un peso ridotto rispetto all’attuale modello. Il produttore promette tempistiche di ricarica ancora minori, rispetto a quelle delle vetture elettriche tradizionali.

Lightyear è un’azienda olandese fondata da alcuni componenti del Solar Team Eindhoven, squadra che si è fatta notare in diverse edizioni della World Solar Challenge, gare dedicate a prototipi di vetture alimentate ad energia solare.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.