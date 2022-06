I sound speaker portatili di JBL pronti per una estate a tutta musica

La gamma degli speaker JBL è in continuo aggiornamento e anche questa estate ci sono nuovi modelli e varianti dedicate all’uso in esterno o in modalità “casual”: dall’aperitivo in ufficio fino al falò in spiaggia o alla festa al parco. Lo spirito è quello di combinare suono di qualità con un design moderno e una batteria di lunga durata.

Ecco i modelli per l’estate 2022.

JBL PartyBox On-the-Go

Consente di sicnronizzarsi con luci pulsanti a LED e vanta 100 watt di potenza; il PartyBox On-The-Go include un microfono wireless JBL e l’ingresso dedicato per suonare insieme agli amici. Vanta Fino a 6 ore di riproduzione, tracolla imbottita per il trasporto e certificazione IPX 4, che garantisce impermeabilità. Il prezzo di listino è di €329,99; su Amazon nel momento in cui scriviamo si trova a 305,89 €.

JBL Xtreme 3

Questo speaker promette “un suono potente e cristallino”, ulteriormente perfezionato dai quattro driver e dai 2 Bass Radiators. Se la potenza di un solo speaker non dovesse bastare, la funzione PartyBoost consente di di collegare altre casse compatibili per un impatto sonoro ancora più incisivo. Vanta certificazioni dustproof e waterproof e tracolla con apribottiglia incorporato. Il prezzo di listino è di 329,99 euro. Su Amazon nel momento in cui scriviamo si trova a 299 €.

JBL Flip 6

Questo speaker promette “un’esperienza sonora professionale”, possibile da un sistema di diffusori a 2 vie composto da un driver ottimizzato di forma ovale, un tweeter separato e due radiatori per bassi. Èfacile da trasportare e resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67. L’autonomia dichiarata è di 12 ore. Flip 6 è disponibile nelle colorazioni rosso, blu, nero e grigio. Il prezzo di listino è di 139,98 euro. Su Amazon nel momento in cui scriviamo si trova a 99,99 €.

JBL Go 3

Si tratta di uno speaker compatto, facile da trasportare ma allo stesso tempo potente. Il produttore promette bassi ricchi; il design è moderno con tessuti variopinti, inserti vivaci e numerose tonalità e combinazioni cromatiche.

Pioggia, sabbia e polvere non rappresentano un problema dato che JBL Go 3 vanta la certificazione IP67. L’autonmia indicata è di 5 ore di musica con una singola carica. Il prezzo di listino è di 39,99 euro. Su Amazon nel momento in cui scriviamo si trova a 27,99 €.

E se questa vasta offerta non è ancora abbastanza su Macitynet trovate anche una guida ai migliori speaker portatili wireless per l’estate 2022.